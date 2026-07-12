Cicloni in Sicilia, contributi per i danni alle strutture delle aziende agricole: domande entro il 25 luglio
C'è tempo fino alla mezzanotte del 25 luglio 2026 per presentare le domande di aiuto per i danni alle strutture delle aziende agricole causati dagli eventi metereologici eccezionali che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 e hanno duramente colpito il territorio della Sicilia.
Le imprese agricole, singole o associate, iscritte alla CCIAA ed in possesso di fascicolo aziendale, che hanno subito danni alle strutture a seguito degli eventi avversi tra gennaio e febbraio 2026, possono presentare domanda di aiuto. Le istanze di accesso ai benefici per i danni strutturali devono essere compilate e trasmesse, a pena di decadenza, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi della procedura presente sulla piattaforma SIAN, al sito www.sian.it alla sezione “atti amministrativi” selezionando “ciclone harry - strutture”, dal 10 luglio ed entro e non oltre le ore 24:00 del 25 luglio 2026. Per quanto riguarda i danni subiti dalle produzioni sarà emanato un successivo avviso.
Informazioni al link seguente disponibile sul portale della Regione Siciliana https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ciclone-harry-gennaio-2026-0
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