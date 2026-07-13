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» Meteo
13/07/2026 08:01:00

Sicilia, caldo e afa: settimana rovente con picchi fino a 44 gradi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/sicilia-caldo-e-afa-settimana-rovente-con-picchi-fino-a-44-gradi-450.jpg

La Sicilia entra nel vivo della prima vera ondata di caldo africano. La giornata di oggi si presenta stabile e soleggiata su tutta l’Isola, con cieli sereni o poco nuvolosi e solo qualche addensamento nelle aree interne.

Le temperature sono già elevate, con punte tra 36 e 39 gradi nelle zone interne e valori leggermente più contenuti lungo le coste. Ma attenzione: sarà proprio qui che il caldo si farà sentire di più. Lungo i litorali, infatti, l’umidità in aumento renderà il clima più afoso e difficile da sopportare, soprattutto nelle ore serali e notturne.

I venti restano deboli e i mari poco mossi, in un contesto di piena stabilità.

 

Caldo in aumento: tra mercoledì e giovedì il picco

La fase più intensa è attesa tra mercoledì e giovedì, quando l’anticiclone africano raggiungerà il suo massimo sull’Isola.

In quei giorni si potranno toccare picchi estremi fino a 43-44 gradi nelle zone interne e nel Trapanese, con valori prossimi o superiori ai 40 gradi anche su altre aree della regione. Non si escludono punte molto elevate anche nei pressi dei centri urbani.

A rendere il tutto più pesante sarà anche l’afa, soprattutto lungo le coste, dove le notti diventeranno tropicali e il caldo farà fatica a diminuire.

 

La differenza tra costa e interno

Paradossalmente, il caldo sarà più “respirabile” nelle aree interne, dove l’aria resterà più secca e le temperature notturne scenderanno almeno un po’. Sulle coste, invece, l’umidità farà percepire temperature più alte di quelle reali, con notti calde e spesso senza sollievo.

 

La tendenza

Dopo il picco, il caldo resterà comunque intenso anche nei giorni successivi, con solo un lieve ridimensionamento. Una vera tregua potrebbe arrivare solo nella parte finale del mese.









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