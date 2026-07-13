Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
13/07/2026 10:16:00

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate tra vini biologici, aperitivo e musica dal vivo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Tornano le sere d’estate di Appuntamento al  tramonto, il format estivo di Tenuta Gorghi Tondi che unisce vini biologici, aperitivo in  abbinamento e musica dal vivo nella cornice della tenuta, in Contrada San Nicola, a  Mazara del Vallo. 

L’edizione 2026 si svolgerà in sette date, dalle 19:00 alle 23:00:  
• giovedì 30 luglio,  
• martedì 4 agosto,  
• giovedì 6 agosto,  
• martedì 11 agosto,  
• giovedì 13 agosto,  
• giovedì 20 agosto e  
• giovedì 27 agosto (con una serata speciale i cui dettagli verranno comunicati a  breve). 

L’esperienza accompagna il passaggio dal giorno alla sera, quando la luce scende sui  vigneti e la tenuta assume il ritmo lento dell’estate. Ogni appuntamento prevede una  selezione di vini Gorghi Tondi, un aperitivo rinforzato in abbinamento e una proposta  musicale dal vivo. 

Il calendario musicale prevede: Jasmin Brothers il 30 luglio, Vincenzo Scardino il 4  agosto, Gli Irrequieti il 6 agosto, The Remakers l’11 agosto, Saltimbal + Ninni Puglia il  13 agosto, Silvia Dolores il 20 agosto e Saltimbal + Ninni Puglia il 27 agosto. 

La proposta dei vini cambierà di settimana in settimana, con sette referenze in rotazione tra le linee Territoriali, Maioliche, Babbìo, Palmarès e Vini del Buonumore. Ogni serata  manterrà un equilibrio tra bianchi, bollicine, rosato e rossi giovani, con Dumè e Rosa dei  Venti sempre presenti in quanto uniche referenze della loro tipologia all’interno della selezione.

Appuntamento al tramonto è pensato per un pubblico trasversale: appassionati  dell’azienda, turisti presenti in Sicilia occidentale, enoturisti, gruppi di amici, coppie e anche famiglie con bambini. La location, immersa nel paesaggio naturale che circonda la  cantina, permette di vivere una serata all’aperto in un contesto informale ma curato. 

La partecipazione prevede una quota di 33 € per gli adulti e una formula bambini a 10 €,  disponibile come extra in fase di prenotazione. Sono previste opzioni analcoliche per  bambini, donne in stato di gravidanza e ospiti astemi; eventuali menu alternativi potranno  essere gestiti dietro segnalazione. 

I posti sono disponibili fino a esaurimento, e la prenotazione online è obbligatoria al  seguente link: https://tinyurl.com/AppuntamentoAlTramonto2026

Tenuta Gorghi Tondi si trova a Mazara del Vallo, nella Sicilia sud-occidentale, tra la  Riserva Naturale Integrale Lago Preola e Gorghi Tondi e il Mar Mediterraneo. La tenuta  produce vini biologici in un paesaggio segnato dalla vicinanza al mare, dalla ventilazione  costante e dalla biodiversità dell’oasi naturale che la circonda. L’esperienza proposta in  cantina unisce vino, territorio, natura e cultura locale, offrendo ai visitatori un modo diretto  per scoprire la viticoltura del mare di Tenuta Gorghi Tondi. 

Informazioni utili 
Evento: Appuntamento al tramonto 
Dove: Tenuta Gorghi Tondi, C.da San Nicola, Mazara del Vallo 
Quando: 30 luglio; 4, 6, 11, 13, 20 e 27 agosto 2026 
Orario: 19:00 – 23:00 
Quota adulti: 33 € e Formula bambini: 10 € 
Prenotazione: obbligatoria online 
Info e WhatsApp Enoturismo: +39 351 0930988
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...