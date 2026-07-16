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Cronaca

» Incidenti
16/07/2026 08:44:00

Castelvetrano, auto resta bloccata in una buca di un cantiere stradale

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Disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di ieri a Castelvetrano, dove un'automobile è rimasta incastrata all'interno di uno scavo aperto per lavori stradali. L'incidente si è verificato poco dopo le 17 all'incrocio tra via Roma e via Veneto, provocando rallentamenti alla circolazione.

 

Secondo quanto riportato da CastelvetranoSelinunte (foto), la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito nella buca del cantiere rimanendo bloccato e impossibilitato a proseguire la marcia. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area e gestito il traffico in attesa dell'arrivo del carro attrezzi, necessario per rimuovere l'auto e ripristinare la normale viabilità.

 La donna alla guida del mezzo ha sostenuto che l'incidente poteva essere evitato con una segnaletica più chiara e visibile per gli automobilisti provenienti da via Veneto e diretti verso la rotatoria di piazza San Josemaría Escrivá.









Native | 16/07/2026
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