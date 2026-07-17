Pantelleria, promozione turistica: revocata l'aggiudicazione alla Pirene, il servizio va alla WTP for Promotion

Si chiude il caso della gara per il servizio di promozione turistica pluriennale dell'Isola di Pantelleria. Il Comune ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla WTP FOR PROMOTION, raggruppamento di cui è capofila Travel & Island, con sede a Pantelleria, per un importo di 409.836,06 euro oltre IVA.
L'atto è contenuto nella determina n. 46 del 14 luglio 2026, firmata dal responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'ingegnere Salvatore Gambino, e arriva dopo la revoca della precedente aggiudicazione alla società romana Pirene S.r.l., risultata inizialmente prima in graduatoria.
La revoca della prima aggiudicazione
Come già anticipato da Tp24, il Comune aveva avviato il procedimento di revoca dopo che la Pirene non aveva prodotto la documentazione necessaria alla stipula del contratto.
Nella determina si ricorda infatti che il Responsabile unico del progetto, Salvatore Belvisi, aveva richiesto la documentazione con una prima nota del 16 aprile 2026 e con un successivo sollecito del 30 aprile, senza però ricevere alcun riscontro dalla società, nonostante fossero trascorsi oltre sessanta giorni.
L'assenza della documentazione indispensabile al perfezionamento del contratto ha quindi impedito alla stazione appaltante di procedere con la stipula.
Il ricorso della seconda classificata
Nel frattempo, il 7 maggio 2026, gli avvocati Vittorio Fiasconaro e Fulvio Ingaglio La Vecchia, per conto della WTP FOR PROMOTION, seconda classificata nella procedura, avevano notificato al Comune un ricorso al TAR Sicilia - Palermo, con contestuale richiesta cautelare, chiedendo l'annullamento della precedente aggiudicazione.
Con la revoca dell'affidamento alla Pirene e la verifica dei presupposti previsti dalla normativa, il Comune ha quindi proceduto allo scorrimento della graduatoria, assegnando definitivamente il servizio al raggruppamento guidato da Travel & Island.
L'appalto, del valore di quasi 410 mila euro oltre IVA, riguarda il servizio di promozione turistica pluriennale del territorio dell'isola di Pantelleria.