Memoria, musica e teatro: cosa fare nel weekend in provincia di Trapani

18/07/2026 06:00:00

Memoria, musica e teatro

Il fine settimana del 18 e 19 luglio in provincia di Trapani mette insieme memoria civile, musica, libri, teatro, cinema, feste popolari e appuntamenti nei parchi archeologici.

Il 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio, attraversa molti eventi: Marsala, Selinunte, Gibellina e Trapani ricordano Paolo Borsellino e gli agenti della scorta con incontri, spettacoli e momenti pubblici.

Ma il weekend offre anche molto altro: Marcello Fois al Tempio di Segesta, Richard Galliano a Mazara, Sergio Beercock a Santa Maria della Grotta, i Cortili Fioriti a Erice, il teatro a Santa Ninfa, il cinema a San Vito Lo Capo e le prime serate dell’estate petrosilena.

Sabato 18 luglio

Marsala

Ore 18.30 – Otiosa Estate, chiostro Otium Ex Libris

Nel chiostro di via XI Maggio 106 prende il via la tredicesima edizione di Otiosa Estate. Il primo appuntamento è “Ciel’e mmari”, performance dedicata ai canti di lavoro dei pescatori e dei tonnaroti siciliani.

In scena il coro Unica Vuci, diretto da Simona Di Gregorio. La performance recupera cialome e canti che accompagnavano la pesca, la navigazione, la mattanza e il lavoro collettivo in mare. Biglietto: 5 euro per gli associati Otium, 10 euro per gli ospiti, con calice di benvenuto.

Ore 20.30 e 21.30 – Art&Ground, Santa Maria della Grotta

Art&Ground porta Sergio Beercock nella chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta. Alle 20.30 è prevista la visita guidata con gli archeologi di ArcheOfficina; alle 21.30 inizia “Gotico Mediterraneo”, performance per voce ed elettronica.

Il pubblico non sarà solo spettatore: sarà coinvolto nella costruzione di cori, tappeti sonori e litanie collettive. Ticket intero 16 euro, ridotto under 15 a 8 euro, calice di vino incluso. Prenotazione obbligatoria.

Ore 21.30 – Fest’Estate alle Perriere

All’anfiteatro del Santuario di San Francesco di Paola, a Santo Padre delle Perriere, torna la Corrida dei Trikke e Due. Sul palco dilettanti e professionisti allo sbaraglio, con il pubblico chiamato a partecipare e giudicare le esibizioni.

La serata sarà presentata da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi e sarà accompagnata dalla sagra del cannolo. Ingresso libero.

Dalle 18.30 alle 20 – “Un calcio alla mafia”, Amabilina

Nel campetto di Amabilina continua il torneo “Un calcio alla mafia”, dedicato alle vittime della strage di via D’Amelio.

Il valore dell’iniziativa va oltre lo sport: il campo, chiuso abusivamente con catena e lucchetto, è stato riaperto e restituito alla collettività. In campo squadre di Libera, comunità Haziza, comunità Faro e Città di Marsala.

Trapani

Ore 21.30 – Omaggio a Paolo, Casina delle Palme

Alla Casina delle Palme si chiude “Omaggio a Paolo”, manifestazione promossa da Alphaomega ETS in ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta.

Sabato sera è prevista l’esibizione della cantante Lina Gervasi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti.

Segesta

Ore 20 – Marcello Fois al Tempio di Segesta

Al Tempio di Segesta prosegue “Intrecci Narrativi Festival”. Sabato arriva Marcello Fois con il monologo “L’Immensa Distrazione”, tratto dal suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi.

La parola dello scrittore sarà accompagnata da Domenico Sabella alle percussioni e Daniele Collura alla fisarmonica. Accesso al Tempio dalle 19.30, inizio alle 20. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. La rassegna è confermata anche dall’Associazione per l’Arte, che segnala tre serate dal 17 al 19 luglio tra letteratura e musica.

Gibellina

Ore 19.30 e 21 – Orestiadi, arte e omaggio a Pomodoro

Al Baglio Di Stefano le Orestiadi dedicano il sabato all’arte contemporanea.

Alle 19.30, al Museo delle Trame Mediterranee, va in scena “Raccontando l’arte: una storia chiamata Gibellina”, progetto site specific sugli artisti che hanno segnato l’identità della città.

Alle 21 il festival rende omaggio ad Arnaldo Pomodoro nel centenario della nascita con “Danzando l’arte: le forme del mito”. Isabella Ragonese guiderà il pubblico nelle parole del “Pilade” di Pier Paolo Pasolini, con musiche dal vivo di Simona Norato e coreografie di Federica Aloisio e Federica Marullo.

Santa Ninfa

Ore 21.15 – “Mèdéa”, Teatro Open

Al Teatro Open si inaugura il Sikano Fest con “Mèdéa, arcana opera in canto”, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso.

La tragedia di Euripide viene riscritta in siciliano arcaico e spostata nella Sicilia del Risorgimento. Medea diventa una donna siciliana che si innamora di un ufficiale garibaldino, lascia la propria terra e si ritrova straniera in un mondo che non la accoglie. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mazara del Vallo

Ore 21 – Richard Galliano con l’Orchestra Sinfonica Siciliana

Nell’atrio del Collegio dei Gesuiti, Richard Galliano sarà ospite dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Sul podio il direttore Fayçal Karoui, Galliano all’accordéon.

Il programma attraversa Darius Milhaud, valse musette, tango, jazz e canzone francese. Biglietto 5 euro.

Ore 21.30 – Cinema sotto le stelle

Sempre a Mazara parte anche “Cinema sotto le stelle”, nell’atrio di Santa Caterina. Il film d’apertura è “A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario”, diretto da Kogonada, con Margot Robbie e Colin Farrell. Biglietto 3,50 euro.

Scopello

Ore 18.45 – Conversazioni d’autore, Tenute Plaia

A Scopello si apre la decima edizione di “Conversazioni d’autore”. Il primo ospite è Ugo Barbàra, che presenta “La Mala Notte”, pubblicato da Rizzoli.

Il romanzo è il terzo capitolo della saga dei Malarazza e conduce dalla Sicilia contadina all’Avana del 1957. Dialoga con l’autore la giornalista Rai Tiziana Martorana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Erice

Cortili Fioriti nel borgo

A Erice prende il via “Cortili Narranti” con “Cortili Fioriti”, concorso che torna dopo oltre dieci anni.

Il pubblico potrà attraversare i cortili storici del borgo, tra piante, fiori e tradizioni. È il primo appuntamento della rassegna dell’associazione Vivere Erice, che proseguirà fino al 28 agosto con libri, musica e incontri.

Petrosino

Ore 21 – Estate Petrosilena, piazza Biscione

Si apre ufficialmente “Estate Petrosilena – Petrosino di Mare e di Vino 2026”. La serata inaugurale è affidata ai Kamurria, in piazza Biscione.

Il calendario proseguirà fino a settembre con musica, teatro, sport, cultura, enogastronomia e iniziative per famiglie.

San Vito Lo Capo

Ultima giornata di SiciliAmbiente Film Festival

Sabato si chiude il SiciliAmbiente Film Festival, dedicato ad ambiente, sostenibilità e diritti umani. La manifestazione si svolge dal 13 al 18 luglio a San Vito Lo Capo e comprende documentari, cortometraggi, animazioni e fiction. Il programma completo delle proiezioni va verificato sui canali ufficiali del festival.

Domenica 19 luglio

Marsala

Dalle 10 alle 17.30 – Museo Borsellino aperto

Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Museo Borsellino di Marsala sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.

Il museo si trova nei luoghi in cui Paolo Borsellino lavorò come procuratore della Repubblica.

Ore 18.15 – Magistrati e avvocati in toga

Alle 18.15, in piazza Borsellino 1, magistrati e avvocati in toga parteciperanno a un momento di raccoglimento promosso dalla Sottosezione lilibetana dell’Associazione nazionale magistrati.

L’iniziativa ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi il 19 luglio 1992.

Ore 19.30 – “Cuntu ca nun torna”, cortile comunale

La commemorazione proseguirà nel cortile comunale di via Garibaldi con “Cuntu ca nun torna”, spettacolo di poesie, musica e pensieri dedicato ai siciliani che non hanno chinato il capo.

Il lavoro nasce da un’idea di Giovanni Gaudino e Giacomo Bertuglia. In scena Gaudino, Bertuglia, Stefania Parrinello, Enrico Stassi e Teresa Coraci.

Ore 18.30 e 21 – Ekklesìa al Parco di Lilibeo

Al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala si chiude Ekklesìa. Alle 18.30, nella Sala Famà del museo, si terrà “Donne, potere e parola”, dialogo curato dalla direttrice Anna Occhipinti.

Alle 21, nel giardino storico, concerto finale con “Celia”, progetto nato dalle musiche e dalle canzoni composte sui versi di Antonio Veneziano. Ingresso libero.

Ore 19 – Processione a Santo Padre delle Perriere

Fest’Estate si chiude con la festa del Santo Patrono. Alle 18 la celebrazione nel Santuario sarà presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella. Alle 19 partirà la processione con il simulacro di San Francesco di Paola per le vie della contrada Pastorella.

Alle 22 sorteggio dei premi e giochi pirotecnici.

Dalle 18.30 alle 20 – “Un calcio alla mafia”, Amabilina

Ultima giornata del torneo dedicato a Paolo Borsellino. Le partite si giocano nel campetto di Amabilina, restituito alla comunità dopo la rimozione della chiusura abusiva.

L’iniziativa riporta sport, famiglie e associazioni in uno spazio pubblico che torna a essere bene comune.

Selinunte

Ore 21 – “Il Tempo della Memoria”, Tempio E

Al Tempio E di Selinunte si terrà “Il Tempo della Memoria”, serata dedicata a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Sul palco Davide Shorty, Daria Biancardi, Nick The Nightfly, Jorge Luis Pacheco, Claudio Casisa, Corrado Fortuna, Silvia Francese, Antonella Schirò e diversi giornalisti. L’incasso sarà devoluto alla Parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano, fondata da don Meli.

Gibellina

Ore 19 e 21 – Orestiadi, Borsellino e Felicia Impastato

Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, le Orestiadi cambiano registro e mettono al centro la memoria antimafia.

Alle 19 Lirio Abbate dialogherà con Alfio Scuderi e Max Firreri a partire dal libro “I Diari del Boss”, pubblicato da Rizzoli. Alle 21 andrà in scena, in prima nazionale, “Felicissima”, spettacolo dedicato a Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino Impastato. Anche alcune anticipazioni nazionali sul festival segnalano l’appuntamento del 19 luglio dedicato a Borsellino e a Felicia Impastato.

Segesta

Ore 20 – Ivan Segreto al Tempio

Al Tempio di Segesta si chiude “Intrecci Narrativi Festival” con Ivan Segreto e il concerto “Oltre le Rive”.

Il cantautore, pianista, compositore e produttore siciliano sarà sul palco con Christian De Cicco alla chitarra e Roberto Pistolesi alla batteria. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Alcamo

Dal pomeriggio – AlPark Festival

Al Parco suburbano San Francesco, in piazza Bagolino, si tiene l’AlPark Festival Live Show: dodici ore di musica, dj set, effetti scenografici e polveri colorate.

Sul palco Ivan Bonetto, Agostino Pilotto, Kryon, dj locali e altri ospiti. Il programma attraversa reggaeton, musica commerciale e tech house. Evento riservato a un pubblico dai 16 anni in su. Attenzione agli orari: le comunicazioni indicano fasce diverse, quindi conviene verificare sul proprio biglietto.

Mazara del Vallo

Ore 21.30 – Cinema sotto le stelle

Nell’atrio di Santa Caterina prosegue “Cinema sotto le stelle”. Domenica sarà proiettata la commedia “Un bel giorno”, diretta e interpretata da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele.

Il biglietto costa 3,50 euro.

Dattilo

Ore 21 – Teatro in dialetto, Piazzetta Lungaro

A Dattilo, frazione di Paceco, prosegue la rassegna “Dattilo… in dialetto… sotto le stelle”.

Domenica va in scena “Non ti pago”, proposta dalla Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Le Scale di Valderice. L’ingresso è gratuito.

Erice

Seconda giornata di Cortili Fioriti

Prosegue “Cortili Fioriti”, l’itinerario tra i cortili storici di Erice che apre il calendario di “Cortili Narranti”.

L’iniziativa punta a valorizzare il borgo attraverso piante, fiori, tradizioni e cura degli spazi.



