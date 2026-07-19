Sicilia, 10 milioni per le imprese che investono sull’efficienza energetica

19/07/2026 16:00:00

Prosegue il percorso del bando regionale “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, la misura destinata a sostenere le imprese siciliane negli interventi di riqualificazione energetica. Il Dipartimento regionale delle Attività produttive ha approvato l’elenco delle istanze considerate ammissibili, facendo avanzare l’iter previsto dall’avviso pubblico finanziato con circa 10 milioni di euro del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027.

Le risorse sono destinate alle aziende che intendono realizzare interventi per ridurre i consumi energetici, migliorare l’efficienza degli impianti e rendere più sostenibili i propri processi produttivi.

Tamajo: «Aiutiamo le aziende a crescere»

«La transizione energetica – ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – rappresenta una sfida che vogliamo trasformare in una concreta occasione di sviluppo per il tessuto imprenditoriale siciliano».

Secondo l’assessore, la misura consentirà alle imprese di intervenire sui consumi energetici, rafforzando la competitività e contribuendo alla sostenibilità del sistema produttivo regionale.

Ora le verifiche prima dei contributi

Il dirigente generale del Dipartimento Attività produttive Dario Cartabellotta ha spiegato che la procedura sta procedendo secondo il cronoprogramma previsto.

L’inserimento nell’elenco delle domande ammissibili, tuttavia, non rappresenta ancora l’assegnazione definitiva del finanziamento. Gli uffici regionali dovranno completare le verifiche tecniche e amministrative sulle richieste presentate prima dell’adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi.

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Disabilità gravissima, dalla Regione oltre 57 milioni di euro: anticipati i contributi estivi

La Regione Siciliana mette in campo oltre 57 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie.

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha disposto il pagamento dei contributi relativi al mese di giugno 2026 e, contestualmente, ha previsto l’anticipo delle somme destinate ai mesi di luglio e agosto.

Una scelta finalizzata a garantire maggiore continuità economica proprio durante il periodo estivo, quando molte famiglie devono affrontare ulteriori esigenze organizzative e assistenziali.

Oltre 16 mila persone coinvolte

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 57.730.276 euro e saranno trasferite alle Aziende sanitarie provinciali siciliane sulla base del numero delle persone con disabilità gravissima censite sul territorio.

A giugno 2026 risultano 16.123 beneficiari inseriti nel sistema regionale.

Albano: «Attenzione concreta alle fasce più fragili»

«Anche quest’anno abbiamo ritenuto opportuno anticipare l’erogazione dei contributi durante le vacanze estive – ha spiegato l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano – per garantire alle persone con disabilità gravissima e ai loro familiari le risorse necessarie ad affrontare con maggiore serenità questo periodo».

L’assessorato sottolinea così la volontà di assicurare continuità agli interventi di sostegno rivolti alle fasce più fragili della popolazione siciliana.

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Bonus caregiver, dalla Regione oltre 2 milioni di euro per chi assiste familiari con disabilità

Le somme saranno trasferite ai Distretti socio-sanitari per raggiungere le famiglie beneficiarie

Nuove risorse dalla Regione Siciliana a sostegno dei caregiver familiari. L’assessorato regionale alla Famiglia ha stanziato oltre 2 milioni di euro per il bonus destinato a chi presta assistenza quotidiana a persone con disabilità grave e gravissima.

Il finanziamento, pari a 2.035.212,87 euro, arriva dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare e sarà distribuito ai Distretti socio-sanitari dell’Isola.

La ripartizione delle somme

Secondo il programma regionale approvato dalla Giunta, le risorse saranno suddivise in questo modo:

· 1.322.888,37 euro saranno destinati ai caregiver di persone con disabilità grave;

· 712.324,50 euro andranno ai caregiver di persone con disabilità gravissima.

La distribuzione tra i vari territori è stata effettuata sulla base del censimento della popolazione riferito all’anno 2025.

Albano: «Riconosciamo il valore di chi assiste ogni giorno»

«Con questo decreto – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano – mettiamo a disposizione dei territori risorse importanti per sostenere migliaia di famiglie siciliane che ogni giorno garantiscono assistenza ai propri cari».

L’assessore ha evidenziato il ruolo fondamentale dei caregiver, spesso impegnati in un’attività che comporta sacrifici personali, lavorativi ed economici, ribadendo l’obiettivo della Regione di rafforzare gli strumenti di sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie.

I pagamenti saranno effettuati attraverso i Distretti socio-sanitari, che procederanno all’erogazione dei contributi secondo le modalità previste.



