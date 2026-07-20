Sport: Basket, Shark radiata dalla FIP - Volley, ecco le avversarie del Marsala in A2

20/07/2026 06:30:00

Basket A1 Maschile: la Trapani Shark è stata ufficialmente radiata dalla FIP. Il Consiglio Federale ha revocato l'affiliazione al club presieduto da Valerio Antonini a causa del mancato pagamento di quattro lodi arbitrali, riguardanti debiti verso un agente e due ex tesserati. La delibera prescinde dalle precedenti sanzioni disciplinari che avevano segnato la travagliata stagione granata. Il provvedimento chiude, salvo ricorsi alla Giunta Nazionale del CONI (presentabili entro 30 giorni), la presenza della società nel panorama cestistico nazionale, epilogo di un’annata vissuta tra contenziosi e esclusioni.

Basket A2 femminile: la Golfo Basket Woman Alcamo scalda i motori per il prossimo campionato di A2, forte di un progetto che punta a dare continuità ai risultati positivi della scorsa stagione. Il presidente Francesco Dixit Dominus ha confermato in blocco lo staff tecnico, arricchito dall'ex capitano Anna Caliendo nel ruolo di assistente allenatore. Il roster vedrà il ritorno di pedine chiave come Elena Vella e Francesca Russo, affiancate da nuovi innesti di qualità come Rosa Cupido e Nogaye Lo Sylla. Un mix di esperienza e freschezza per puntare a un campionato di alta classifica.

Volley A2 femminile: il Marsala Volley è ufficialmente ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 Fineco 2026/27. La Lega ha confermato l'iscrizione delle 17 formazioni partecipanti, tra cui la compagine lilibetana che rappresenterà la Sicilia insieme al Messina in un torneo altamente competitivo. Il via è previsto per il weekend del 4-5 ottobre, con una stagione regolare da 32 incontri che decreterà le protagoniste dei playoff verso l'A1. Il Marsala si prepara a vivere un'annata intensa, puntando a consolidarsi in un panorama pallavolistico nazionale di altissimo livello.

Basket 3X3: Erice si è confermata capitale del basket 3X3 con la quinta edizione del "BomGround 2026", tappa top del circuito nazionale Estathé. La manifestazione ha trasformato il Clomy Club in un'arena vibrante, ospitando gare per tutte le categorie fino alla serata conclusiva del 18 luglio. Oltre al grande spettacolo tecnico offerto dalle migliori squadre siciliane, l'evento ha riservato un momento di profonda commozione con il torneo femminile dedicato a Michela Tartamella, ricordata per il suo indelebile contributo alla crescita della pallacanestro femminile nel territorio trapanese. Foto della scorsa edizione.

Calcio serie D: la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del Trapani Calcio, confermando la penalizzazione di cinque punti e l'ammenda di 1.500 euro inflitte per violazioni amministrative. Il provvedimento, scaturito dai controlli della Commissione indipendente sulla sostenibilità dei conti, resta dunque integralmente valido per la prossima stagione sportiva. Si tratta di una nuova battuta d’arresto legale per la gestione del patron Valerio Antonini, confermando le difficoltà del club nel superare le sanzioni legate alla regolarità dei parametri economico-finanziari richiesti per i professionisti.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 prosegue il mercato con l'obiettivo Serie D. Il DS Schio ha blindato Dennis Brasolin e registrato il ritorno tra i pali del giovane Flavio Manna, puntando su innesti prospettici come Cracchiolo e Sinacori per supportare la visione di mister Giannusa. Resta però cruciale il nodo stadio: il club attende dall'amministrazione una concessione pluriennale per il "Lombardo Angotta", condizione necessaria per programmare investimenti strutturali e adeguare l'impianto a categorie superiori. La società cerca certezze per trasformare le ambizioni in una realtà solida.

Danza Sportiva: successo siciliano ai Campionati Italiani FIDESM 2026 di Rimini. Antonio Diliberto ed Elena Puntrello hanno conquistato il 3° posto nella categoria 10 Balli Amatori Classe B1, ottenendo la promozione in Classe A. Il prestigioso risultato, ottenuto sotto la guida della scuola "Dancing for a Dream" dei maestri Cecinati e Messina Denaro, premia anni di dedizione e rigore tecnico. La coppia marsalese e campobellese si conferma un’eccellenza del movimento isolano, pronta ora a confrontarsi con una sfida ancora più competitiva ed emozionante sui palcoscenici nazionali.

Biliardo: il marsalese Mario Pocorobba, tesserato per il club "Biglie e Birilli", ha trionfato al I° Trofeo Città di Paternò, prestigiosa gara nazionale Open. In una finale tutta marsalese, Pocorobba ha superato il compagno di circolo Emanuel Cucchiara, dedicando il successo alla memoria del padre. La competizione ha richiamato l’élite del biliardo italiano, completando il podio con campioni di caratura mondiale come Davide Rizzo. Una vittoria di grande prestigio che conferma la qualità tecnica e la solidità della scuola marsalese nel panorama biliardistico nazionale.



