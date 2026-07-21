Incendi in Sicilia: l'assessore Savarino visita la Sala operativa unificata

21/07/2026 13:30:00

«Ringrazio le donne e gli uomini del Corpo forestale, gli operai stagionali, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco che, in questi giorni segnati dal massimo livello di attenzione per il rischio incendi, sono impegnati senza sosta per fronteggiare i numerosi roghi divampati in tutta la Sicilia».

Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, a margine della visita effettuata oggi alla Sala operativa unificata permanente, insieme alla dirigente del Corpo forestale Tea Di Trapani.

«È un lavoro intenso che vede uomini e mezzi operare senza tregua, spesso in condizioni difficili, con temperature elevate e su tutto il territorio regionale. A tutti loro va il nostro grazie per l’infaticabile impegno e per la professionalità dimostrata nella tutela delle comunità e del patrimonio ambientale siciliano».

La Sala operativa unificata al centro del coordinamento regionale

L’assessore ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla Sala operativa unificata permanente, punto strategico per il monitoraggio e il coordinamento delle attività antincendio in tutta l’Isola.

«Il sistema ha consentito in questi giorni di individuare rapidamente i focolai, coordinare gli interventi e contenere le fiamme con tempestività, limitando i danni e tutelando il nostro patrimonio ambientale».

Telecamere e tecnologia contro gli incendi dolosi

Savarino ha poi evidenziato l’importanza dei sistemi di videosorveglianza installati sul territorio regionale.

«Le telecamere presenti in tutta la Sicilia rappresentano uno strumento fondamentale nella lotta agli incendi dolosi. Lo dimostrano i casi verificatisi a San Vito Lo Capo e Modica, dove i presunti piromani sono stati individuati in poche ore».

“Per chi distrugge il territorio non ci sarà più impunità”

«Un sistema – ha aggiunto l’assessore – che consente di assicurare rapidamente alla giustizia chi tenta di distruggere ettari di macchia mediterranea e mettere a rischio persone e territorio».

«Grazie al lavoro delle forze dell’ordine e alle norme introdotte dal Governo Meloni, che hanno inasprito le pene per chi si rende responsabile di questi reati, per i piromani sarà sempre più difficile restare impuniti».



