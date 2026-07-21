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Politica
21/07/2026 11:56:00

Futuro Nazionale sbarca nel Trapanese: nasce la rete dei comitati provinciali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784627901-0-futuro-nazionale-sbarca-nel-trapanese-nasce-la-rete-dei-comitati-provinciali.jpg

Anche la provincia di Trapani entra nella rete territoriale di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci dopo la fuoriuscita dalla Lega e nato all'inizio del 2026 con l'obiettivo di costruire una nuova forza politica nell'area della destra identitaria e sovranista. Il movimento, che negli ultimi mesi ha accelerato la costituzione di comitati locali in tutta Italia e ha annunciato un piano di espansione anche in Sicilia, continua così il proprio radicamento sul territorio. 

 

Nella serata di venerdì 17 luglio, in un noto locale di Trapani, si è svolto il primo incontro tra referenti e attivisti dei comitati trapanesi del movimento. Un appuntamento organizzativo che ha riunito i rappresentanti dei diversi gruppi già costituiti nella provincia.

Erano presenti i delegati provinciali e referenti dei comitati di Trapani e Paceco, Paolo Marino e Francesco Giano, insieme ai referenti dei comitati di Vita, Pantelleria e Valderice, Leonardo Sicomo, Giuseppe Barbara e Filippo Gammicchia. Hanno invece fatto pervenire il proprio saluto i referenti dei comitati di Erice, Misiliscemi e Campobello di Mazara, confermando la volontà del movimento di strutturarsi in maniera capillare anche nel Trapanese.

 

A dare un peso politico all'incontro è stata anche la presenza di Giuseppe Parrino, consigliere comunale di Alcamo, indicato dagli organizzatori come il primo consigliere comunale della provincia di Trapani ad aderire ufficialmente a Futuro Nazionale. L'adesione rappresenta uno dei primi approdi istituzionali del partito nel territorio provinciale.

Durante gli interventi è stata ribadita la linea politica del movimento. Secondo i promotori, Futuro Nazionale intende rappresentare una risposta per gli elettori che negli ultimi anni si sono allontanati dalle urne, delusi dall'offerta politica tradizionale, ma anche per quella parte dell'elettorato di destra che ritiene di non essersi riconosciuta pienamente nell'azione dell'attuale governo nazionale.

Per il Trapanese si tratta dunque del primo momento pubblico di coordinamento di una rete che punta ora a consolidarsi nei vari comuni della provincia, trasformando i comitati locali in una presenza politica stabile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.









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