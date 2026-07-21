Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
21/07/2026 20:00:00

PUG di Castellammare, il Pd chiede un Consiglio comunale aperto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/pug-di-castellammare-il-pd-chiede-un-consiglio-comunale-aperto-450.jpg

Il dibattito sul Documento Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG) approda al centro della discussione politica a Castellammare del Golfo. Il Partito Democratico cittadino chiede che il confronto avvenga in maniera pubblica e partecipata attraverso la convocazione di un Consiglio comunale aperto, ritenendo necessario coinvolgere cittadini, associazioni, categorie professionali e realtà economiche prima che l’iter del piano prosegua.

Secondo il circolo Pd, il PUG rappresenta uno degli atti più importanti per il futuro della comunità, perché definirà lo sviluppo urbanistico, economico e sociale della città nei prossimi decenni.

 

Un percorso di confronto avviato da mesi

La posizione del Partito Democratico arriva al termine di un percorso di approfondimento iniziato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione pubblica sul nuovo strumento urbanistico.

Il Pd ricorda in particolare l’assemblea cittadina organizzata nel dicembre 2025 e il successivo confronto con diverse forze politiche e civiche locali. Al dialogo hanno preso parte, tra gli altri, Italia Viva, Oltre, Controcorrente Faro 1 e Faro 2, Associazione Pro Castellammare, Noi Siamo Futuro e Movimento 5 Stelle.

Dal confronto sarebbe emersa una posizione comune sulla necessità di ampliare la discussione sul documento preliminare, ritenuto un atto che non può essere affrontato esclusivamente sotto il profilo tecnico-amministrativo.

 

Le criticità evidenziate dal Pd

Tra gli aspetti ritenuti più problematici dal Partito Democratico vi sarebbe innanzitutto l’utilizzo di dati considerati non aggiornati per la programmazione delle aree produttive. Secondo il Pd, il documento farebbe riferimento a informazioni risalenti al 2001 per valutare il fabbisogno di nuovi spazi destinati alle attività economiche.

Al centro delle osservazioni anche il tema del turismo. Il partito sostiene che nel documento mancherebbe una visione più definita sulla crescita del settore, sulla disponibilità di posti letto e sulla gestione della stagionalità, mentre il ruolo delle Terme, considerate una possibile leva per il rilancio turistico, sarebbe poco valorizzato.

 

Mobilità, servizi e partecipazione

Altre osservazioni riguardano la gestione della mobilità urbana e dei parcheggi. Il Pd evidenzia l’assenza, a suo giudizio, di una strategia complessiva per affrontare il traffico nel centro storico e nella zona della Marina, oltre alle incertezze legate alla realizzazione di alcune opere affidate a eventuali investimenti privati.

Il partito richiama inoltre l’attenzione sul tema dei servizi per famiglie e bambini, sottolineando come il calo demografico registrato negli ultimi anni non sarebbe accompagnato da specifiche strategie dedicate all’infanzia.

Infine, secondo il Pd, i contributi arrivati da ordini professionali e associazioni di categoria durante la fase di ascolto non avrebbero trovato adeguato spazio negli obiettivi e nelle scelte operative del documento.

 

«La città deve poter partecipare alle scelte»

Il Partito Democratico invita quindi la Presidenza del Consiglio comunale e tutte le forze politiche presenti in aula ad avviare rapidamente il percorso per un Consiglio aperto sul tema “Documento Preliminare del PUG: criticità e prospettive per Castellammare del Golfo”.

«La città ha il diritto di conoscere, comprendere e partecipare alle decisioni che influenzeranno il proprio futuro per i prossimi trent’anni», ribadisce il segretario del circolo Pd Alessio Navarra. Il partito annuncia infine che continuerà a seguire l’evoluzione dell’iter urbanistico, chiedendo che un progetto così rilevante venga costruito attraverso il più ampio coinvolgimento della comunità castellammarese.









Native | 21/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784639358-0-impianti-fotovoltaici-a-trapani-scegliere-soluzioni-efficienti-per-casa-e-impresa.jpg

Impianti fotovoltaici a Trapani, scegliere soluzioni efficienti per casa e...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...