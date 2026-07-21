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Politica
21/07/2026 16:50:00

Questa sera a Marsala la “Pastasciutta Antifascista” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/questa-sera-a-marsala-la-pastasciutta-antifascista-450.jpg

Un piatto di pasta per ricordare la storia e riaffermare i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà. È questo il significato della “Pastasciutta Antifascista”, l’iniziativa in programma oggi, lunedì 21 luglio, alle ore 20.30, al Bar Romeo in Piazza della Vittoria – Porta Nuova a Marsala.

L’appuntamento, promosso insieme alle forze del centrosinistra, nasce con l’obiettivo di riportare all’attenzione della cittadinanza una tradizione legata a uno dei momenti simbolici della storia italiana.

 

Il ricordo della famiglia Cervi

La “Pastasciutta Antifascista” richiama infatti il gesto compiuto il 25 luglio 1943 dalla famiglia Cervi, che per celebrare la caduta del fascismo offrì pasta a tutta la comunità di Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, che nel tempo è diventato un appuntamento dedicato alla memoria della Resistenza e ai principi di libertà e convivenza democratica.

 

Un momento di incontro e riflessione a Marsala

L’iniziativa marsalese vuole essere un’occasione di partecipazione e confronto, unendo il valore della memoria storica al piacere della condivisione.

Gli organizzatori invitano cittadini e associazioni a prendere parte alla serata per stare insieme, riflettere sul significato dei valori democratici e rinnovare l’impegno civile attraverso un momento conviviale aperto alla comunità.

L’appuntamento è per questa sera, 21 luglio alle ore 20.30, al Bar Romeo di Piazza della Vittoria – Porta Nuova, Marsala.

 









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