Marsala, torna Shock da Ground: quattro giorni di basket 3x3 e musica

22/07/2026 12:46:00

Da giovedì 23 luglio, Piazza della Vittoria torna a trasformarsi in un’arena dedicata allo street basket.

Fino a domenica 26 luglio si svolgerà la quindicesima edizione di Shock da Ground, appuntamento che unisce tornei 3x3, concerti e dj set. Le partite cominceranno ogni giorno alle 16 e proseguiranno fino a tarda sera.

L’edizione 2026 porterà a Marsala 100 squadre, tra le quali 25 formazioni femminili, e alcuni dei migliori giovani talenti del basket siciliano e nazionale.

Marsala unica tappa Master in Sicilia

Il torneo non è soltanto un appuntamento estivo. Marsala è stata confermata come unica tappa Master siciliana del circuito nazionale 3x3, uno dei passaggi utili per qualificarsi alle finali organizzate a Riccione dalla Federazione Italiana Pallacanestro e da Mastergroup.

In Piazza della Vittoria si disputeranno le finali regionali giovanili e il torneo Master Estathé. Il programma comprende categorie Under, Challenger, Master e Open, con gare rivolte sia agli atleti più giovani sia ai giocatori già abituati ai circuiti competitivi.

Lo Shock da Ground porta così il basket fuori dai palazzetti, a pochi passi dal centro storico, in uno spazio nel quale il pubblico può seguire le partite da vicino e restare anche dopo la fine delle gare.

Cento squadre e spazio al basket femminile

I numeri annunciati dagli organizzatori descrivono una delle edizioni più partecipate: cento squadre iscritte nell’arco delle quattro giornate.

Un quarto delle formazioni sarà femminile. Le 25 squadre iscritte confermano la crescita dello spazio riservato alle atlete all’interno del torneo, accanto alle competizioni maschili e giovanili.

Per Marsala l’evento rappresenta anche un’occasione di aggregazione, capace di richiamare atleti, famiglie e visitatori e di animare Piazza della Vittoria dal pomeriggio fino a notte.

Dopo le partite arrivano concerti e dj set

Ogni sera, concluse le gare, il campo lascerà spazio alla musica.

Il programma annunciato comprende Ruby & Co., Equipe, Beba – L’Imperatrice e Babel Tower, tra live e dj set.

Venerdì 24 luglio sarà la serata più orientata alla musica elettronica, con il collettivo Equipe e i dj Ignamic e Til Kefen. Il progetto mette insieme house, elettronica e una dimensione costruita sul rapporto diretto con il pubblico.

Tra gli appuntamenti figura anche Beba, rapper torinese tra le voci femminili della scena urban italiana, attesa domenica 26 luglio. L’esibizione è annunciata con inizio alle 23 e ingresso gratuito.

Quattro giornate in Piazza della Vittoria

Shock da Ground si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 luglio, con gare dalle 16 fino a tarda sera e appuntamenti musicali al termine delle partite.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Marsala ed è ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate cittadina, costruito attorno a sport, musica e cultura urbana.

Il programma aggiornato delle gare e delle serate è pubblicato sui canali ufficiali di Shock da Ground (facebook - instagram)



