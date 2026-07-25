Radioterapia Trapani, Mondo Donna: "Una vittoria nel nome di Angela Cangemi"

25/07/2026 11:33:00

Alcune opere pubbliche raccontano anche la storia di chi, per anni, ha rifiutato di considerare normale un'attesa infinita. La radioterapia di Trapani è una di queste.

Dopo oltre undici anni di annunci, rinvii e promesse, l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della gara d'appalto segnano un passaggio concreto verso la realizzazione di un servizio atteso da migliaia di pazienti oncologici della provincia.

Per l'associazione Mondo Donna, però, questo risultato ha soprattutto il volto di Angela Cangemi, la fondatrice che, quando il tema faticava a trovare spazio nel dibattito pubblico, denunciò con determinazione i ritardi e chiese che Trapani avesse un reparto di radioterapia.

L'associazione ha accolto con soddisfazione il via libera dell'Asp di Trapani al progetto esecutivo e alla procedura di gara, ricordando come le prime prese di posizione pubbliche di Angela Cangemi risalgano già al 2011.

Una battaglia condotta in nome del diritto dei malati a curarsi nella propria provincia, senza affrontare lunghi e faticosi trasferimenti verso altri ospedali della Sicilia.

Nei giorni scorsi una delegazione del nuovo Consiglio direttivo, composto da Giuseppina Marchetti, Elisa Butera, Agostina Barraco e Francesca Evangelista, ha incontrato il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Costa, che ha illustrato lo stato dell'iter. Il progetto esecutivo, dopo la verifica positiva dell'organismo certificatore prevista dal Codice degli appalti, è stato validato e approvato dall'Azienda sanitaria provinciale, che ha contestualmente avviato la gara per l'affidamento dei lavori.

"Continueremo a vigilare su ogni fase, dalla pubblicazione del bando fino all'effettiva attivazione del servizio", sottolinea Mondo Donna. L'associazione richiama l'attenzione sul diritto dei pazienti oncologici ad accedere alle cure senza essere costretti a lasciare il proprio territorio, nel rispetto dei principi di equità, dignità della persona e qualità dell'assistenza.

La realizzazione del reparto di radioterapia è una delle opere sanitarie più attese nel Trapanese. Per anni la sua assenza ha costretto centinaia di pazienti a sottoporsi a continui esodi sanitari per effettuare cicli di terapia che, per loro natura, richiedono trattamenti quotidiani per diverse settimane.

Un disagio che associazioni, comitati e operatori sanitari hanno più volte denunciato, trasformando la radioterapia in uno dei simboli delle carenze della sanità provinciale.

Nel ricordare Angela Cangemi, Mondo Donna ribadisce anche l'impegno sul fronte della prevenzione oncologica, portato avanti insieme alla Lilt e all'Associazione Italiana Donne Medico attraverso le "Isole della prevenzione".

Un'attività che, assicurano dall'associazione, continuerà anche nei prossimi mesi, affinché la conquista della radioterapia rappresenti non un punto di arrivo, ma l'inizio di una sanità più vicina ai cittadini.



