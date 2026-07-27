Sigel Seap Marsala Volley: il viaggio in Serie A2 Fineco sta per iniziare

27/07/2026 12:30:00

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dopo la pubblicazione dei calendari della Serie A1 Fineco, manca ormai soltanto l'ufficializzazione del calendario della Serie A2 Fineco per conoscere il cammino della Sigel Seap Marsala Volley nella stagione 2026/27. La società lilibetana si presenterà ai nastri di partenza con il roster ormai definito in ogni reparto e lo staff tecnico al completo. Adesso tutta l'attenzione è rivolta alle 32 giornate della Regular Season, che prenderà il via il 3 ottobre 2026 e si concluderà il 20 marzo 2027. Il campionato sarà composto da 17 squadre, inserite in un girone unico, con 16 trasferte che porteranno il Marsala Volley a percorrere l'Italia da sud a nord. Sarà una stagione impegnativa non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto quello logistico. Sommando le distanze di tutte le trasferte, la formazione azzurra percorrerà circa 20 mila chilometri per le sole gare di andata, che diventano oltre 40 mila chilometri considerando anche i viaggi di ritorno. Numeri che raccontano l'importanza dell'impegno organizzativo richiesto da un campionato nazionale e che testimoniano come il Marsala Volley continuerà a rappresentare la città e la Sicilia sui principali parquet della pallavolo italiana. Prima dell'esordio ufficiale ci sarà il tradizionale raduno al Pala San Carlo di Marsala, previsto subito dopo Ferragosto, quando squadra e staff inizieranno la preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio della stagione.

Le sedici trasferte, ordinate dalla più vicina alla più lontana, saranno:

Messina

Fasano

Altamura

Melendugno

Roma

Altino

Perugia

Imola

Club Italia Milano

Casalmaggiore

Offanengo

Costa Volpino

Padova (Altafratte)

Busto Arsizio

Trento

Pinerolo

Dalle sfide nello Stretto fino ai lunghi viaggi verso il Nord Italia, il Marsala Volley attraverserà gran parte della penisola, portando il nome della città in alcuni dei principali impianti della pallavolo italiana. Ora non resta che attendere il calendario ufficiale per conoscere l'ordine delle sfide, le prime giornate e i big match della stagione. Poi sarà il momento di lasciare spazio al campo e dare il via a una nuova avventura in Serie A2 Fineco, con l'obiettivo di essere protagonisti dentro e fuori dal parquet.

In foto di copertina Marsala Volley, Luna Cicola.



