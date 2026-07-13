Volley A2: il Marsala Volley scalda i motori - Pubblicato il Girone Unico

13/07/2026 12:30:00

La Lega Volley Femminile ha ufficializzato, nelfine settimana scorso, l'esito positivo delle procedure di iscrizione per il prossimo campionato di Serie A2 Fineco. Saranno 17 le formazioni ai nastri di partenza, dando vita al torneo più lungo e competitivo di sempre. Tra queste, il Marsala Volley si prepara a recitare un ruolo da protagonista, portando in alto i colori della Sicilia, insieme al Messina, nel panorama pallavolistico italiano. Con il via previsto per il weekend del 4-5 ottobre, la stagione si articolerà in una prima fase che vedrà ogni squadra impegnata in 16 gare casalinghe e altrettante trasferte, per un totale di 32 incontri di stagione regolare a cui si aggiungeranno due turni di riposo. A seguire, il tabellone dei playoff (quarti, semifinali e finalissima) decreterà la promozione diretta nella massima serie, l'ambita Serie A1.

La Sicilia conferma la sua vitalità pallavolistica piazzando due formazioni al via, con il Marsala Volley pronto a sfidare le potenze del torneo. In un panorama nazionale che vede la Lombardia fare la parte del leone con ben cinque club, la compagine lilybetana è chiamata ad un'annata di grande intensità, inserita in un contesto che vede nomi blasonati e realtà emergenti come la Nuvolí AltaFratte Padova, fresca di un brillante terzo posto, ed il Club Italia, riammesso ai nastri di partenza e pronto a portare le giovani promesse azzurre al Centro Pavesi di Milano. La lista delle 17 squadre ammesse riflette una distribuzione geografica variegata: oltre a Lombardia, Sicilia e Puglia, il campionato toccherà Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Trentino, Veneto e Piemonte, confermando la capillarità di un movimento che unisce l'Italia intera:

Akademia Sant’Anna (ME)

Altino Volley (CH)

Black Angels Perugia Volley

Clai Imola Volley (BO)

Club Italia (MI)

Dragons Volleyball Offanengo (CR)

Futura Volley Giovani (VA)

Leonessa Volley Altamura (BA)

Marsala Volley (TP)

Olio Pantaleo Volley Fasano (BR)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG)

Roma Volley Club

Trentino Volley (TN)

Volleyball Casalmaggiore (CR)

Volley Fratte (PD)

Volley Melendugno (LE)

La società lilibetana, forte dell'entusiasmo della propria piazza, è già al lavoro per allestire un roster competitivo capace di affrontare un calendario che non concederà pause. Per conoscere l'ordine degli scontri diretti e il percorso del Marsala Volley in questa maratona sportiva, tifosi e addetti ai lavori dovranno attendere ancora poco, la pubblicazione ufficiale dei calendari è prevista per fine luglio o i primi giorni di agosto. L'attesa cresce, ed il Marsala Volley è pronto a scendere in campo per scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva in una Serie A2 che si preannuncia, mai come quest'anno, senza esclusione di colpi.

La società lilibetana, forte dell'entusiasmo della propria piazza, è già al lavoro per allestire un roster competitivo capace di affrontare un calendario che non concederà pause. Per conoscere l'ordine degli scontri diretti e il percorso del Marsala Volley in questa maratona sportiva, tifosi e addetti ai lavori dovranno attendere ancora poco, la pubblicazione ufficiale dei calendari è prevista per fine luglio o i primi giorni di agosto. L'attesa cresce, ed il Marsala Volley è pronto a scendere in campo per scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva in una Serie A2 che si preannuncia, mai come quest'anno, senza esclusione di colpi. In foto di copertina del Marsala Volley, la confermata Erin Grippo al palleggio.



