28 Luglio: caso Nazionale, Trump riceve Netanyahu, Meloni al cantiere Tav

28/07/2026 07:10:00

E' il 28 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dalla guida della direzione tecnica della Nazionale (ci sono rimasti per soli 17 giorni). È la conseguenza del fallimento della candidatura di Pirlo a ct della Nazionale. Ora al suo posto si fa il nome di Maldini

• Il Brasile ha richiamato il suo ambasciatore di stanza in Argentina perché Milei, durante un evento a sostegno della candidatura di Flavio Bolsonaro, dal palco ha insultato il presidente brasiliano Lula da Silva

• Oggi Trump riceverà Netanyahu alla Casa Bianca. Nell’aria c’è un po’ di tensione. Intanto, circa 600 alti funzionari delle forze armate israeliane hanno scritto al presidente Usa perché preoccupati per l’escalation di violenza



• I pasdaran iraniani hanno preso contatti con alti rappresentanti dell’Ue, ha detto Kaja Kallas in maniera riservata ai 27 ministri degli Esteri Ue

• Meloni ha fatto visita al cantiere della Tav di Chiomonte, in Val di Susa. Ha detto: «Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata». Per l’assalto sono stati fermati quattro antagonisti tedeschi poco più che ventenni e identificate altre 1.500 persone

• A Parigi un uomo con evidenti problemi psichiatrici ha accoltellato e ferito tre donne in strada (una di loro è incinta). Per fermarlo gli hanno tirato addosso una valigia e tale Mohammed, 26 anni, gli ha fatto lo sgambetto

• Le famiglie di alcune vittime dell’11 settembre hanno chiesto che il sindaco di New York Mamdani non partecipi alla cerimonia di commemorazione

• A Barcellona un incendio nella metro 1, tra Clot e Glòries, ha provocato 39 feriti

• Un turista austriaco di 77 anni è morto annegato al largo di Grado. Era entrato in mare nonostante la bandiera rossa

• Da ieri il governo ha attivato uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, che rimarrà in vigore fino al 6 agosto

• La Corte di Appello di Milano ha imposto la chiusura degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto se non viene eliminato tutto l’amianto entro 90 giorni

• Il sindaco di Peschici si è detto convinto che gli incendi sul Gargano, ormai domati, sono «dolosi, anche perché appiccati in più punti»

• Oggi inizia la quarta ondata di caldo dell’estate, che durerà almeno fino al 7-8 agosto

• Michele Brambilla, direttore del quotidiano Il Secolo XIX, è stato licenziato

• Il neopremier britannico Burnham non si porterà il suo cane Axel a Downing Street perché teme che non andrebbe d’accordo con il gatto Larry, Chief Mouser to the Cabinet Office della residenza

• Il produttore di chip di memoria Cxmt ha guadagnato il 466 per cento nella seduta di debutto alla Borsa di Shanghai

• Il ricco Paddy McNally ha lasciato in eredità parte del suo patrimonio da 700 milioni di euro all’ex fidanzata Sarah Ferguson, vent’anni più giovane di lui, che conobbe da giovane quando faceva da babysitter ai suoi figli

• Un giudice ha stabilito la riduzione di 1.600 euro – cioè da 12.500 a 10.900 euro – dell’assegno mensile che Totti deve versare a Ilary per il mantenimento dei figli

• A Vagli, in provincia di Lucca, si discute se togliere o meno una targa con una scritta anti comunista apposta sotto la statua di don Milani

• Nelle prime due settimane di programmazione l’Odissea di Nolan ha incassato in tutto il mondo oltre 638 milioni di dollari

• Sono morti lo scrittore giapponese Keigo Higashino (68 anni), l’avvocato Angelo Palmieri (93), la madre dell’allenatore Luciano Spalletti Ilva (93), l’anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens (81)



Titoli

Corriere della Sera: No Tav, stretta sui violenti

la Repubblica: La Nazionale è un flop / anche senza giocare

La Stampa: No Tav, ipotesi terrorismo

Il Sole 24 Ore: Concordato fiscale, spuntano i premi / alle partite Iva che rinnovano l’adesione

Il Messaggero: Diesel giù, niente essa sul fumo

Il Giornale: Meno tasse, ecco come si fa / Smentiti i gufi Conte e Schlein

Avvenire: Chiusura a caldo

Qn: Carburanti, primo sconto / Ma vale solo per il gasolio

Il Fatto: Spiccioli solo sul diesel / e rissa su tasse e fumo

Leggo: Carburanti, sconto solo sul gasolio

Libero: Elly Pinocchia sbugiardata

La Verità: Delitti nel nome di Allah

Il Mattino: È tutto da rifare

il manifesto: Predoni di Stato

il Quotidiano del Sud: Accise, sconto sul gasolio / Sigarette, stop all’aumento

Domani: Benzina, lo sconto è invisibile / Meloni punta solo sulla sicurezza



