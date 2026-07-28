Trapani, l’Istituto di Biologia Marina: 40 anni di ricerca e innovazione

28/07/2026 06:00:00

Ci sono realtà che lavorano lontano dai riflettori, ma che rappresentano un patrimonio inestimabile per un territorio. L'Istituto di Biologia Marina di Trapani è una di queste. Da oltre quarant’anni è un punto di riferimento per la ricerca scientifica applicata al mare, alle risorse acquatiche, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione della filiera ittica, contribuendo a dare prestigio alla provincia di Trapani ben oltre i confini regionali.

Un’eccellenza che negli anni ha saputo costruire una rete di collaborazioni con il mondo universitario, le istituzioni e il sistema produttivo, trasformando il mare non soltanto in un patrimonio naturale da preservare, ma anche in una straordinaria opportunità di ricerca, innovazione e sviluppo economico.

Merito anche della sinergia sempre più stretta con il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, che continua a investire sulla ricerca scientifica come motore di crescita del territorio. Una collaborazione concreta che negli ultimi mesi ha trovato ulteriore forza nella convenzione sottoscritta tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Consorzio Universitario e l'Istituto d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”. L’accordo, della durata di dieci anni, garantisce la disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento delle attività dell’Istituto di Biologia Marina, assicurando stabilità e continuità a uno dei principali poli scientifici della provincia.

Una scelta che va ben oltre il semplice utilizzo di locali: rappresenta un investimento sul futuro della ricerca, sulla formazione universitaria e sulla capacità del territorio di trattenere competenze, attrarre progettualità e creare nuove opportunità per giovani ricercatori e studenti.

Castiglione: “Lavoriamo per rendere l’Istituto ancora più competitivo”

La presidente del Consorzio Universitario di Trapani, Maria Pia Castiglione, sottolinea l’importanza di un istituto che ha come parametri di riferimento la ricerca e l’innovazione, anche grazie a un dialogo sempre più stretto con le aziende del territorio.

Messina: “Da quarant’anni ricerca e formazione”

La professoressa Concetta Messina, direttrice dell’Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario e professore ordinario di Produzioni ittiche presso l’Università degli Studi di Palermo, ha avuto un ruolo determinante. Negli anni ha saputo consolidare il valore scientifico della struttura, promuovendo attività di ricerca di alto livello, collaborazioni con l’Università e progetti dedicati alla tutela dell’ambiente marino, all’innovazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura e alla formazione delle nuove generazioni di biologi marini.

Sotto la sua guida, l’Istituto ha continuato a crescere, confermandosi come una delle più importanti realtà scientifiche del territorio trapanese.

La provincia di Trapani possiede un patrimonio naturale unico, fatto di mare, biodiversità e tradizioni marinare. Avere un centro di ricerca di questo livello significa poter trasformare queste ricchezze in conoscenza, innovazione e sviluppo sostenibile. È un valore che merita di essere sostenuto e valorizzato, perché investire nella ricerca significa investire nel futuro del territorio.

L’Istituto di Biologia Marina non è soltanto un laboratorio scientifico: è un presidio di competenze, un ponte tra università e territorio e uno degli esempi più concreti di come la collaborazione tra enti pubblici, mondo accademico e ricerca possa produrre risultati destinati a lasciare il segno.

Louis, dalla Francia a Trapani

È uno studente francese: all’Istituto di Biologia Marina di Trapani sta completando un tirocinio, dopo il master in Biotecnologie.



