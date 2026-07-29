Da Trapani a Roma, "Rosso Corallo" tra le eccellenze degli 80 anni della CNA

29/07/2026 10:42:00

C'è anche un'impresa trapanese tra le 44 realtà simbolo scelte dalla CNA nazionale per raccontare ottant'anni di artigianato italiano. Si tratta di "Rosso Corallo", storica azienda fondata nel 1921 e oggi guidata da Rosadea Fiorenza, inserita nella video-mostra "Ottant'anni di imprese, persone e territori", allestita nella sede nazionale della Confederazione, a Roma.

L'esposizione celebra le aziende che hanno attraversato generazioni, crisi economiche e trasformazioni del Paese, mantenendo vivo il patrimonio del Made in Italy.

Per Trapani si tratta di un riconoscimento che va oltre la singola impresa. "Rosso Corallo" rappresenta infatti una delle ultime testimonianze di una tradizione artigianale che ha reso la città famosa nel mondo. La lavorazione del corallo trapanese, sviluppatasi tra il Cinquecento e il Settecento grazie all'abbondanza dei banchi di corallo nel Canale di Sicilia, ha dato vita a una scuola artistica unica, capace di realizzare gioielli, oggetti sacri e capolavori oggi custoditi soprattutto al Museo regionale "Agostino Pepoli". Oggi quella tradizione sopravvive grazie a poche botteghe specializzate che continuano a tramandare tecniche e saperi antichi.

La CNA Trapani accoglie con soddisfazione la scelta della Confederazione nazionale.

"Siamo orgogliosi che la CNA nazionale abbia selezionato la storia di un'impresa del nostro territorio associata a CNA Trapani – dichiarano il presidente Giuseppe Orlando e il segretario Francesco Cicala – per raccontare realtà capaci di attraversare generazioni e cambiamenti, mantenendo vivo il valore del saper fare italiano".

Per i vertici provinciali dell'associazione, quella di Rosso Corallo è "una storia fatta di artigianalità, tradizione, continuità generazionale e profondo legame con il territorio", caratteristiche che incarnano pienamente i valori dell'artigianato italiano.

La video-mostra, inaugurata in occasione dell'80° anniversario della CNA, raccoglie le testimonianze di 44 imprese associate con almeno ottant'anni di attività e resterà visitabile fino alla fine del 2026 nella sede nazionale di Piazza Armellini, oltre che online sul portale della Confederazione. L'obiettivo è raccontare il contributo di imprenditori, artigiani e comunità locali alla crescita economica e sociale dell'Italia e alla costruzione del marchio Made in Italy.

Per Trapani, la presenza di Rosso Corallo nella mostra rappresenta anche un riconoscimento a un patrimonio identitario che continua a vivere grazie alle imprese capaci di custodire mestieri antichi e trasformarli in eccellenze contemporanee.



