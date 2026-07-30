A Marsala la mini rassegna "Il vino racconta" (che costa 4 mila euro)

30/07/2026 18:22:00

Tre appuntamenti letterari al Museo del Vino, con presentazioni di libri e degustazioni. È la mini-rassegna “Il vino racconta”, organizzata dal Comune di Marsala nell’ambito del progetto “Marsala Città che legge 2026”. Un’iniziativa culturale concentrata in appena tre serate, per la quale la giunta Patti ha destinato 4 mila euro, comprensivi di Iva e degli eventuali altri oneri.

La somma arriva dai fondi assegnati dalla Regione Siciliana al Comune per le attività di promozione della lettura. Marsala ha ricevuto complessivamente 28.849,14 euro e una parte di queste risorse sarà impiegata per la rassegna ideata dai giornalisti Jana Cardinale, che ne cura la direzione artistica, e Vincenzo Di Stefano, responsabile del coordinamento.

Tre date ad agosto

Gli incontri si terranno tutti alle 19 al Museo del Vino, in via XI Maggio.

Il primo appuntamento è fissato per il 5 agosto con Gaspare Grammatico e il romanzo La mentalità del granchio. Il 22 agosto sarà la volta di Roberto Puglisi con Amare vuol dire non perdersi mai. La rassegna si concluderà il 26 agosto con Gaetano Savatteri e Salvatore Picone, autori di In Sicilia con Andrea Camilleri.

Al termine di ogni presentazione è prevista una degustazione di vini del territorio. Un’ora prima degli incontri sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo del Vino.

Cosa comprende la spesa

Secondo la delibera, i proponenti si occuperanno della direzione artistica, della conduzione degli incontri, dei rapporti con autori e case editrici, della comunicazione, dell’ufficio stampa e del coordinamento dell’ospitalità.

Il Comune metterà invece a disposizione il Museo del Vino, il supporto organizzativo della Biblioteca comunale, il service audio, l’assistenza tecnica, la grafica, il materiale promozionale e il coinvolgimento delle cantine.

La giunta guidata da Andreana Patti ha approvato all’unanimità l’iniziativa, destinando 4 mila euro per i tre incontri, quindi oltre 1.300 euro per ciascun appuntamento. La cifra sarà coperta con i fondi regionali di “Marsala Città che legge” e non direttamente con risorse ordinarie del bilancio comunale.



