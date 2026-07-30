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» Spettacoli
30/07/2026 10:01:00

Il Gospel di Marsala conquista il Teatro Massimo di Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/il-gospel-di-marsala-conquista-il-teatro-massimo-di-palermo-450.jpg

Il Gospel sale sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo e porta con sé anche una significativa presenza marsalese. Il 27 e 28 luglio il teatro palermitano ha ospitato due giornate di formazione, musica e condivisione nell’ambito degli Incontri Corali Palermo 2026.

Tra le protagoniste dell’iniziativa Rita Lo Grasso, direttrice dei Sound & Voices Gospel Choir di Marsala, che insieme alla docente Giuliana Pantaleo ha guidato due masterclass dedicate alla tecnica, all’interpretazione e alla forza comunicativa del canto Gospel.

 

Le masterclass al Teatro Massimo

 

Le sessioni formative, intitolate “To Sing in Gospel” e “Gospel Experience”, hanno coinvolto coristi e artisti provenienti da diverse parti della Sicilia.

Non soltanto esercizi vocali, dunque. Il percorso ha approfondito anche la dimensione espressiva e umana del Gospel: il rapporto tra le voci, la capacità di ascoltarsi e quella particolare energia collettiva che trasforma un coro in qualcosa di più di una semplice somma di cantanti.

«Il Gospel è molto più di un genere musicale: è un linguaggio universale che unisce le persone, trasmette speranza ed emozioni e crea comunità attraverso il canto», ha spiegato Rita Lo Grasso.

Lo Grasso è anche vicepresidente di InChorus International Choral Federation e componente dello staff organizzativo della manifestazione.

 

Il concerto finale

 

Le due giornate si sono concluse la sera del 28 luglio con il concerto sul palcoscenico del Teatro Massimo.

Ad esibirsi sono stati i partecipanti alle masterclass, i Sound & Voices Gospel Choir di Marsala e numerose altre formazioni corali siciliane. Una serata scandita da grandi voci, energia e partecipazione, con il Gospel capace di coinvolgere il pubblico e mettere insieme esperienze artistiche differenti.

 

La presenza di Marsala

 

Marsala è stata rappresentata da diverse realtà musicali.

Tra queste anche il Coro Auser di Marsala, diretto dal maestro Francesco Trapani e presieduto dal presidente provinciale Franco Coppola. In occasione del concerto palermitano, il coro è stato diretto da Rita Lo Grasso.

Una presenza che ha contribuito a dare ancora maggiore rilievo alla partecipazione marsalese all’interno della manifestazione.

Per Rita Lo Grasso e Giuliana Pantaleo, l’esperienza al Teatro Massimo rappresenta anche un riconoscimento del percorso artistico e formativo portato avanti negli anni insieme ai Sound & Voices Gospel Choir, impegnati nella diffusione della cultura Gospel attraverso concerti, laboratori e iniziative culturali.

 

La collaborazione tra InChorus e il Teatro Massimo

 

Gli Incontri Corali Palermo 2026 sono la prima iniziativa nata dalla collaborazione tra InChorus International Choral Federation e il Teatro Massimo di Palermo.

Un progetto che punta a portare la musica corale all’interno di una delle più importanti istituzioni culturali italiane, attraverso concerti, masterclass e momenti di confronto tra direttori, docenti e coristi.

E il Gospel, con la sua capacità di intrecciare tecnica, emozione e partecipazione, non poteva che avere un posto di primo piano. Anche grazie alle voci arrivate da Marsala.









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