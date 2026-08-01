San Vito Lo Capo, mare sporco e odore di gasolio: bagnanti costretti a uscire dall'acqua
Una giornata di mare che si è trasformata in un incubo per centinaia di bagnanti a San Vito Lo Capo.
Il mare, fino a pochi minuti prima limpido, ha iniziato a cambiare colore: l'acqua è apparsa improvvisamente scura e sporca, mentre nell'aria si è diffuso un forte odore di gasolio. In un tratto di spiaggia è scattato l'allarme e i bagnini hanno invitato le persone a uscire immediatamente dall'acqua per precauzione.
La causa sarebbe uno sversamento di carburante in mare. Secondo le prime segnalazioni raccolte, il gasolio potrebbe provenire da un impianto di rifornimento presente nell'area portuale, ma su questo aspetto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. Così come è probabile che si tratti di sversamento di qualche grossa imbarcazione.
Diversi cittadini hanno documentato la presenza della presunta chiazza di carburante, che secondo le testimonianze si estenderebbe dal porto di San Vito Lo Capo fino alla zona di Macari. Le immagini e i racconti diffusi sui social mostrano un mare visibilmente compromesso, con numerosi commenti di turisti e residenti indignati per quanto accaduto.
L'episodio, oltre a rovinare una giornata di vacanza in una delle spiagge più conosciute e frequentate della Sicilia, desta forte preoccupazione anche per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie.
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