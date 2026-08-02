Scopello, stop agli affittacamere della Tonnara: il Comune blocca l'attività
Stop all'attività di affittacamere all'interno della Tonnara di Scopello. Il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva gestita dalla società La Storica Tonnara Srl, ritenendo decaduta la Scia presentata nel 2023.
Alla base del provvedimento c'è un contenzioso tra i comproprietari del complesso monumentale. La maggioranza aveva affidato la gestione della Tonnara alla società attraverso un contratto di locazione, mentre una parte della minoranza ha contestato la validità dell'accordo, sostenendo che un bene in comunione non potesse essere concesso in affitto senza il consenso di tutti i proprietari. La vicenda è ancora al vaglio del tribunale civile.
Il Libero Consorzio di Trapani aveva già negato la classificazione della struttura come affittacamere, ritenendo non valido il contratto di locazione per l'assenza di un titolo di disponibilità dell'immobile. Sulla base di questa decisione, il Comune ha revocato la Scia.
La società ha annunciato un nuovo ricorso al Tar, che si aggiunge a quello già presentato contro il provvedimento del Libero Consorzio. Secondo La Storica Tonnara, la proprietà sarebbe "frammentata e non unanime nelle decisioni", ma esisterebbe una maggioranza stabile favorevole alla valorizzazione del complesso.
Lo stop riguarda una ventina di posti letto destinati agli affittacamere, che non saranno più disponibili. Restano invece attivi altri venti posti letto classificati come case vacanza.
La Tonnara di Scopello è uno dei siti turistici più visitati della Sicilia occidentale, con circa 35 mila visitatori l'anno. La società evidenzia inoltre che la gestione garantisce lavoro a 35 famiglie del territorio e annuncia di confidare in una rapida decisione della giustizia amministrativa.
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