Mazara, Cico Messina porta “Bar del Molo” alla Cava. Il live l’8 agosto

03/08/2026 15:01:00

Un mare che non fa da cartolina, ma che si presenta come confine dal quale partire, un posto in cui tornare e il rumore di fondo delle storie raccontate da Cico Messina nel suo nuovo disco.

Sabato 8 agosto, alle 21.30, il cantautore mazarese porterà “Bar del Molo” sul palco della Cava by Mandrake, in via Napoli 116 a Mazara del Vallo. Con lui ci sarà una formazione ribattezzata per l’occasione “La Ciurma”; ad aprire la serata sarà Frank Biondo. I biglietti si possono acquistare su EventBrite.

Un disco nato davanti al porto

Bar del Molo prende forma da un luogo insieme reale e simbolico: un tavolino affacciato sul porto, attraversato dalle voci dei pescatori, dal vento e dalle persone di passaggio.

Da quel punto di osservazione il disco racconta partenze e ritorni, relazioni, desideri di fuga e la difficoltà di trovare un equilibrio in un presente segnato da tensioni sociali, politiche e ambientali. Il molo diventa così una linea sottile tra ciò che esiste e ciò che potrebbe ancora accadere.

L’album comprende sette brani e dura poco meno di mezz’ora. La scrittura di Messina intreccia identità siciliana, jazz, funk e world music, alternando italiano e dialetto senza trasformare la Sicilia in un fondale decorativo.

Cico Messina e “La Ciurma”

Alla Cava, Cico Messina sarà accompagnato da Fabrizio Malerba, Salvo Casano, Sade Mangiaracina e Greg Manzo.

La formazione porterà dal vivo i brani del disco con arrangiamenti contemporanei e sonorità mediterranee. Prima del concerto principale salirà sul palco Frank Biondo, incaricato di aprire la serata.

Il release party sarà dunque il ritorno del progetto nel luogo dal quale, idealmente, tutto è partito: Mazara e il suo rapporto quotidiano con il porto, fatto di lavoro, attese e partenze più che di facili suggestioni marine.

Il vinile disponibile durante il concerto

Durante la serata sarà possibile acquistare anche il vinile di Bar del Molo. L’edizione fisica riporta il disco alla sua dimensione più concreta: un lavoro pensato per essere ascoltato con il tempo di una conversazione, non consumato nella fretta di una sequenza digitale.



