Trapani Calcio, il Tar respinge la richiesta di udienza straordinaria

04/08/2026 09:18:00

Nuovo stop sul fronte giudiziario per il Trapani Calcio. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta della società granata di anticipare la trattazione del ricorso contro le penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva per le vicende legate ai crediti d'imposta ritenuti irregolari e ad altre contestazioni contestate al presidente Valerio Antonini a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tar non è entrato nel merito della vicenda, limitandosi a respingere la richiesta di un'udienza straordinaria. Il ricorso sarà infatti discusso regolarmente il 26 agosto, come già previsto dal calendario.

Nell'ordinanza i giudici spiegano che «allo stato non vi sono i presupposti per la fissazione di un'udienza straordinaria non prevista dal calendario del Tribunale» e che un'eventuale decisione cautelare collegiale arriverebbe comunque subito dopo l'inizio del campionato, con la conseguenza che «l'eventuale necessità di incidere sulla classifica sarebbe estremamente limitata».

Il Trapani contesta tre pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport che hanno confermato le sanzioni inflitte dalla giustizia federale. La prima, del 12 giugno, ha confermato 7 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2025-2026 e un'ammenda di 6.500 euro. La seconda, del 10 luglio, ha confermato altri 5 punti di penalizzazione e una multa di 1.500 euro. La terza, del 14 luglio, ha ribadito un'ulteriore penalizzazione di 5 punti con un'ammenda di 2.000 euro.

Complessivamente, il club granata chiede l'annullamento delle decisioni che hanno comportato 17 punti di penalizzazione, ritenendo illegittimi i provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva.

Per il momento, dunque, nulla cambia: il Tar ha rinviato ogni valutazione al 26 agosto, quando entrerà nel merito del ricorso presentato dalla società di Antonini.



