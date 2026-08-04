Marsala, a Sappusi l’estate si chiama “Sappusilandia”: volontari, mare e diritti per i più piccoli

04/08/2026 13:13:00

A Sappusi la solidarietà non va in vacanza. Anzi, proprio durante l’estate aumenta i turni, prepara i pulmini, organizza le giornate al mare e prova a trasformare il quartiere in un luogo nel quale i bambini possano giocare, imparare e scoprire il mondo.

È questo lo spirito di Sappusilandia, la colonia estiva promossa al Centro sociale di Sappusi da un piccolo gruppo di volontari marsalesi. Piccolo nei numeri, certamente. Molto meno piccolo nell’impegno.

Tra giugno e agosto decine di bambine e bambini del quartiere hanno partecipato gratuitamente a giornate al mare, escursioni in canoa, laboratori artistici, attività educative, gite e momenti di socializzazione.

Gli educatori arrivati da Bologna

Dal 27 luglio al 2 agosto il Centro sociale ha accolto anche un gruppo di educatrici e un educatore provenienti dalla facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna, accompagnati dalla docente Sara Donini.

Isabella, Sofia, un’altra Isabella, Martina, Asia e Luca hanno trascorso una settimana accanto ai bambini di Sappusilandia, partecipando alle uscite al mare, alle escursioni in canoa, ai giochi nel quartiere e alla visita del borgo medievale di Erice.

In pochi giorni si è creato un rapporto fatto di confidenza, affetto, complicità e condivisione. Un’esperienza utile non soltanto ai più piccoli, ma anche agli operatori marsalesi, che hanno potuto confrontarsi con giovani impegnati in realtà educative diverse, tra Brescia, Mantova, Bologna e Reggio Calabria.

Il saluto finale è stato inevitabilmente commovente. Ma, assicurano gli organizzatori, non si tratta di un addio. È già allo studio, infatti, una visita a Bologna con un gruppo di ragazzi di Sappusi, per una nuova esperienza di vacanza formativa.

La prima volta ad Erice, tra funivia e nebbia

Tra le giornate più attese c’è stata quella del 29 luglio, quando decine di bambini hanno raggiunto Erice.

Per molti di loro era la prima volta nel borgo medievale. Una piccola avventura resa possibile grazie al contributo dell’associazione “Caterina Di Girolamo”, presieduta da Alberto Di Girolamo, che ha sostenuto le spese per il noleggio di tre pulmini e per i biglietti della funivia.

I bambini hanno invaso festosamente le strade di Erice. Rumorosi, allegri e curiosi, forse perfino un po’ troppo, come ammettono con affetto gli stessi volontari.

Del borgo, però, hanno visto soprattutto la nebbia. Non proprio il panorama da cartolina, ma certamente un ricordo difficile da dimenticare.

Mare, murales, canoa e montagne svizzere

L’estate di Sappusilandia era cominciata già nelle settimane precedenti.

La mattina i bambini hanno frequentato la colonia al mare. Nel pomeriggio hanno partecipato ad attività di pittura, laboratori grafici e alla realizzazione di murales.

Dieci di loro, dal 22 giugno al 3 luglio, hanno preso parte anche a una colonia estiva sulle montagne svizzere del Canton Ticino.

Sono proseguite, inoltre, le escursioni in canoa nello Stagnone e le attività a cavallo presso il maneggio di Villa Genna.

Accanto alle iniziative dedicate ai bambini, il mondo del volontariato marsalese ha continuato a promuovere numerose attività culturali e civili.

L’Officina di Pinocchio ha completato il restauro della panchina dedicata a Giulio Regeni, tornata davanti alla chiesa di San Giovanni. La Libera Orchestra Popolare si è esibita a Marsala e a Palermo, mentre al Baluardo Velasco sono continuate le proiezioni gratuite.

A luglio si è svolta anche la seconda edizione del Festival contro le ingiustizie e per i diritti, dedicato a Tancredi Tarantino.

Il piccolo esercito dei volontari

Dietro ogni gita, ogni laboratorio e ogni giornata al mare c’è il lavoro silenzioso di volontari che dedicano tempo ed energie ai bambini del quartiere.

Salvatore Ingui ringrazia Fulvia Giacalone, Giampiero De Vita, Pietro La Rosa, Alessandro Lombardo, Graziana Gerardi, Salvatore Lupo, Giorgio Bua, Enzo Zerilli, Anna Maria Alagna, Federica Ferro, Loredana Marino, Margherita Barraco, Adriano Del Puglia e Giusi Caradonna.

Con loro operano le associazioni Archè Onlus, Libera contro le mafie – presidio di Marsala, Finestre sul Mondo e Amici del Terzo Mondo Marsala.

È un piccolo esercito, come lo definiscono gli organizzatori. Piccolo davvero, ma capace ogni estate di offrire ai bambini di Sappusi occasioni che altrimenti potrebbero non avere.

Sappusilandia è una colonia estiva, ma anche qualcosa di più: è la dimostrazione che un quartiere può essere animato non soltanto dai problemi, ma anche dalle persone che decidono di occuparsene.

Perché il mare, la canoa, una gita ad Erice o un murale non risolvono tutto. Ma possono rendere migliore un pezzetto di mondo. E, almeno a Sappusi, la solidarietà continua a non andare in vacanza.



