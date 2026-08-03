Salemi e Marsala sostengono la missione di padre Enzo Amato in Ecuador
Un aiuto concreto dalla diocesi di Mazara del Vallo per sostenere i progetti di solidarietà di padre Enzo Amato in Ecuador. La parrocchia Maria Santissima della Confusione di Salemi ha raccolto e inviato 2.000 euro destinati alla mensa per gli anziani della parrocchia di San José, a Paute-Cuenca.
Il contributo servirà a sostenere un'iniziativa che ogni domenica offre il pranzo a circa 80 anziani, provenienti da una sessantina di comunità e frazioni del territorio. Molti di loro raggiungono Paute per partecipare al mercato e alla celebrazione della messa, trovando poi nei locali parrocchiali un momento di condivisione e assistenza.
La mensa è nata al termine dell'Avvento 2024 insieme alla Caritas parrocchiale, coinvolgendo giovani e adulti in un percorso di volontariato e servizio. Grazie ai fondi raccolti a Salemi è stato possibile adeguare gli spazi destinati all'attività, con interventi sulla cucina, la dispensa e i servizi igienici.
Un secondo gesto di solidarietà arriva da Marsala. L'Oratorio della Chiesa Madre ha infatti inviato 600 euro per sostenere il progetto di adozione a distanza degli studenti ospitati nella residenza universitaria Santa Maria del Paradiso di Pomasqui, a Quito.
La struttura, sostenuta negli anni anche dalla Caritas diocesana di Mazara del Vallo e dall'associazione marsalese "Amici del Terzo Mondo", ha consentito a oltre 25 giovani di completare gli studi universitari e inserirsi nel mondo del lavoro.
Due iniziative che confermano il legame tra le comunità di Salemi e Marsala e la missione di padre Enzo Amato, impegnato da anni in Ecuador in progetti di assistenza, formazione e promozione sociale.
Marsala, donati vestiti e giocattoli per i bambini delle donne vittime di violenza
Ci sono gesti che vanno ben oltre il valore materiale di una donazione. Sono gesti che parlano di presenza, di responsabilità e di una comunità che sceglie di non voltarsi dall'altra parte.Con questo spirito, il Rotary Club Marsala...
Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...
A poco più di due settimane dall'incontro tra Liberty Lines, la Sindaca di Marsala Andreana Patti e l’armatore di Egadi Charter Davide Parrinello, arriva un primo risultato concreto della collaborazione avviata...
Salemi e Marsala sostengono la missione di padre Enzo Amato in Ecuador
Un aiuto concreto dalla diocesi di Mazara del Vallo per sostenere i progetti di solidarietà di padre Enzo Amato in Ecuador. La parrocchia Maria Santissima della Confusione di Salemi ha raccolto e inviato 2.000 euro destinati alla mensa per...
Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...
Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste