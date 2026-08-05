Le Terre del Gattopardo incontrano Éric Vuillard 

05/08/2026 17:00:00

Le Terre del Gattopardo hanno incontrato Éric Vuillard, vincitore della XXI edizione del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'incontro si è svolto nella Tenuta di Donnafugata a Contessa Entellina, dove lo scrittore francese è stato accolto da José Rallo e dalla madre Gabriella, fondatrice dell'azienda insieme al marito Giacomo.

Accompagnato dalla giuria del Premio, Vuillard ha visitato i vigneti, il giardino e la cantina, già in vendemmia, degustando i vini dell'azienda e scoprendo un paesaggio che ancora oggi restituisce i colori, la luce e l'atmosfera che ispirarono Tomasi di Lampedusa.

La giornata si è conclusa a Santa Margherita di Belìce con la cerimonia ufficiale di consegna del Premio, assegnato quest'anno a Éric Vuillard per “L'ordine del giorno” (edizioni e/o).

L'opera racconta i fattori che resero possibile l’ascesa del nazismo, richiamando uno dei temi centrali del Gattopardo: il mutare degli equilibri politici e sociali nella Sicilia della nascente Unità d'Italia, quando l’aristocrazia si confronta con l'affermarsi di una nuova classe dirigente.

Due opere lontane nel tempo e nello spazio, ma sorprendentemente vicine nello sguardo con cui leggono i meccanismi del potere nella Storia.

Da anni Donnafugata accompagna il Premio Letterario Tomasi di Lampedusa. Un rapporto che affonda le sue radici nel Gattopardo: nelle terre che hanno ispirato il romanzo, dove sorge la Tenuta di Contessa Entellina, e nel nome Donnafugata, che a quell'opera si richiama.

«Ogni edizione del Premio è un'occasione per accogliere autori che, con le loro opere, interrogano il nostro tempo. Incontrarli nella nostra Tenuta significa creare uno spazio di ascolto e di dialogo, in cui letteratura, territorio ed esperienze si arricchiscono reciprocamente – ha dichiarato José Rallo -. È questo il senso più autentico del nostro legame con il Premio.»

La visita si è conclusa con una dedica che Éric Vuillard ha lasciato a Gabriella e José Rallo su una copia del suo libro, racchiudendo in poche parole il ricordo della giornata trascorsa nelle Terre del Gattopardo: «L'ordine del giorno, dove il sole è un astro freddo ben lontano dalla Sicilia».



