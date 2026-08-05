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Sport
05/08/2026 10:59:00

Ciclismo: ottimo successo per il Leoni Team al Trofeo dei Fenici

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Un’altra domenica di grande sport e determinazione per il ciclismo marsalese. In occasione del Trofeo dei Fenici, gara valida per il circuito Coppa Sicilia, le strade di Marsala sono state teatro di una competizione ad altissimo ritmo, caratterizzata da una velocità media sostenuta e da continui scatti fin dalle primissime battute. A segnare l’andamento della corsa è stata una fuga promossa nei primi chilometri, che ha spaccato il gruppo e imposto un ritmo serrato a tutti gli inseguitori. In questo contesto tattico particolarmente complesso, ha brillato la prestazione di Francesco Martinico, portacolori dell’ASD Leoni Team. Pur non presentandosi ai nastri di partenza nelle migliori condizioni fisiche, Martinico ha corso con grande intelligenza e lucidità tattica, rimanendo costantemente nel secondo gruppo e conquistando un ottimo 3° posto nella categoria ELMT (35° assoluto nella classifica generale).
Un applauso speciale va anche ad Ezio Tumminelli. Nonostante un periodo di forma non ottimale, Tumminelli ha voluto stringere i denti ed essere presente sulla linea di partenza per onorare a pieno la gara di casa e difendere i colori del team. Per l’ASD Leoni Team, la partecipazione al Trofeo dei Fenici rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita societario. “Ci stiamo affacciando da poco nel competitivo mondo delle ‘ruote magre’, la bici da corsa (BDC), spiegano dal direttivo del team. I nostri atleti stanno dimostrando grande passione e spirito di sacrificio. Ci tenevamo in modo particolare ad essere presenti per onorare e ringraziare tutti coloro che si impegnano con dedizione per organizzare eventi di questo livello e per valorizzare la nostra meravigliosa Città di Marsala”. Un risultato che regala grande entusiasmo alla compagine marsalese, pronta a continuare questo percorso di crescita nel ciclismo su strada.









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