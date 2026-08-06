Resa dei conti nel Pd Siciliano. Schlein prova a rimettere ordine

06/08/2026 06:00:00

Voltare pagina dopo anni di tensioni interne e preparare il Partito Democratico siciliano alle prossime competizioni elettorali. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla segretaria nazionale Elly Schlein, che ha riunito in videoconferenza i principali rappresentanti del partito nell’Isola per avviare un percorso di confronto destinato a proseguire nelle prossime settimane.

Alla riunione hanno partecipato il segretario regionale Anthony Barbagallo, i parlamentari regionali e nazionali, l’eurodeputato siciliano e i componenti isolani della Direzione nazionale. Si tratta del primo appuntamento di un percorso che la segreteria nazionale intende seguire direttamente per favorire il superamento delle contrapposizioni che hanno segnato il Pd siciliano negli ultimi anni.

La posizione della segretaria nazionale

Nel suo intervento, Elly Schlein ha ribadito il peso politico della Sicilia nello scenario nazionale, richiamando anche il contributo offerto dall’Isola durante la recente campagna referendaria sulla riforma della giustizia, indicandolo come esempio della capacità del partito di raggiungere risultati importanti quando riesce a lavorare in maniera compatta.

Da qui l’invito a mettere da parte le divisioni interne e ad assumere un atteggiamento improntato alla responsabilità politica. La segretaria nazionale avrebbe rivolto un appello a tutte le componenti del partito, proponendosi come punto di equilibrio per favorire un dialogo che consenta di archiviare definitivamente gli scontri degli ultimi anni.

Tensioni esplose in occasione della riconferma di Anthony Barbagallo alla guida del Pd siciliano, una vicenda sfociata anche in ricorsi giudiziari e in una lunga fase di contrapposizione tra le diverse aree del partito. La necessità di un intervento della segreteria nazionale era stata sollecitata nelle scorse settimane da più dirigenti, sia tra i sostenitori di Barbagallo sia tra gli esponenti dell’area critica, convinti della necessità di un confronto politico capace di riportare serenità all’interno del partito.

Gli impegni elettorali

Il percorso avviato dalla leadership nazionale guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni regionali del 2027. Sul tavolo non c’è soltanto il tema dell’organizzazione interna del Pd, ma anche quello della costruzione della coalizione di centrosinistra e della scelta del candidato presidente.

All’interno del Partito Democratico non manca chi ritiene che debba essere proprio il Pd a esprimere il nome del futuro candidato alla presidenza della Regione. Tuttavia, è opinione diffusa che, per affrontare il confronto con gli alleati del campo progressista, a partire dal Movimento 5 Stelle, il partito debba prima dimostrare di aver ritrovato coesione e stabilità, superando definitivamente le divisioni interne.

La segreteria nazionale seguirà da vicino l’evoluzione del confronto, con l’obiettivo di costruire un nuovo equilibrio tra le diverse sensibilità presenti nel partito e arrivare alle prossime scadenze elettorali con un Pd più unito.

I dem torneranno a riunirsi proprio in vista della preparazione delle future elezioni amministrative, regionali e politiche.



