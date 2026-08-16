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Antimafia
16/08/2026 10:30:00

"Odissee di ieri e di oggi": a Favignana Pietro Grasso racconta i "Proci" del nostro tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/odissee-di-ieri-e-di-oggi-a-favignana-pietro-grasso-racconta-i-proci-del-nostro-tempo-450.jpg

Dall’Odissea di Omero alla lotta alla mafia, attraversando uno dei momenti più importanti della storia giudiziaria italiana. È questo il filo conduttore del quarto appuntamento di “Odissee di ieri e di oggi”, la rassegna letteraria ispirata ai temi omerici, curata da Giacomo Pilati e organizzata dal Comune di Favignana.

L’appuntamento è in programma lunedì 17 agosto alle 21.45, all’ex Stabilimento Florio di Favignana, dove sarà protagonista Pietro Grasso, già procuratore capo di Palermo e presidente del Senato.

Grasso presenterà “U Maxi”, pubblicato da Feltrinelli, tornando con il racconto ai giorni storici del Maxiprocesso di Palermo, l’evento giudiziario che segnò una svolta nella lotta dello Stato contro Cosa nostra.

 

I Proci e la mafia: il parallelismo con il Maxiprocesso

Il tema scelto per l’incontro è “I Proci”, una delle figure centrali dell’Odissea. Il parallelismo proposto dalla rassegna porta la narrazione omerica dentro la storia contemporanea, utilizzando la figura dei Proci come metafora di un potere parassitario, arrogante e ingiusto.

È attraverso questa chiave di lettura che Pietro Grasso ripercorrerà la stagione del Maxiprocesso e il significato di quella straordinaria esperienza giudiziaria, mostrando come i boss mafiosi chiamati a rispondere delle proprie responsabilità davanti alla giustizia possano essere letti come una moderna incarnazione dei Proci.

Un potere che occupa, sfrutta e pretende di imporsi sulla comunità e che deve essere contrastato per ristabilire il principio della legalità.

La memoria del Maxiprocesso

Nel libro “U Maxi”, Grasso torna dunque a uno dei passaggi decisivi della storia della Repubblica e della Sicilia, attraverso la memoria diretta di una stagione nella quale magistratura, forze dell'ordine e istituzioni si confrontarono con la forza eversiva della criminalità organizzata.

Il racconto del Maxiprocesso diventa così anche una riflessione sul valore della legalità e sulla necessità di non considerare mai acquisiti i risultati ottenuti nella lotta alla mafia.

A completare la serata saranno le letture scelte e interpretate dall’attrice Stefania Orsola Garello, che accompagneranno il dialogo e il racconto.

L’appuntamento di lunedì rappresenta il quarto incontro della rassegna “Odissee di ieri e di oggi”, che utilizza i personaggi e i temi dell’Odissea come punto di partenza per affrontare alcune delle grandi questioni della contemporaneità.



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