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Cronaca

» Meteo
26/08/2026 08:01:00

Meteo Sicilia oggi, 26 agosto: caldo estremo, fino a 42 gradi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/meteo-sicilia-oggi-26-agosto-caldo-estremo-fino-a-42-gradi-450.jpg

Il caldo alza ancora il volume. Oggi, mercoledì 26 agosto, la Sicilia entra nella fase più intensa dell’ondata africana, con punte previste di 41-42 gradi nelle zone interne centro-meridionali e temperature tra 32 e 36 gradi lungo le coste. A Trapani si arriverà attorno ai 36 gradi, così come a Marsala. E il peggio, almeno sulla costa occidentale, potrebbe arrivare tra domani e venerdì.

Pioggia praticamente assente, venti senza particolari eccessi e mare generalmente poco mosso. La Protezione Civile nazionale conferma inoltre che oggi non sono previsti in Italia fenomeni meteo-idro significativi ai fini di protezione civile.

 

Marsala, oggi 36 gradi. E alle 7 ce ne sono già 28

A Marsala la giornata comincia con circa 28 gradi e cielo prevalentemente soleggiato.

La massima prevista è di 36 gradi, con una minima attorno ai 26. Non sono attese precipitazioni significative.

Il caldo sarà reso più fastidioso dall’umidità costiera e soprattutto dalle temperature notturne: anche dopo il tramonto il termometro farà fatica a scendere.

 

Trapani, sole e 36 gradi

Anche a Trapani sarà una giornata molto calda.

Le previsioni aggiornate indicano 25-36 gradi, cielo sereno e nessuna precipitazione significativa. Il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-est, con raffiche fino a circa 35 km/h.

 

Nelle ore centrali il termometro sulla costa dovrebbe mantenersi sui 33-36 gradi. Nell’interno della provincia, però, si potrà salire decisamente di più.

 

Nell’interno della Sicilia possibili 41-42 gradi

È questo il dato meteorologico più importante della giornata.

Si prevede una ulteriore accentuazione del caldo, soprattutto nelle aree interne centro-meridionali della Sicilia.

Qui le temperature raggiungeranno diffusamente i 37-40 gradi, con picchi superiori a 41-42 gradi. Sulle coste le massime saranno invece comprese prevalentemente tra 32 e 36 gradi.

 

La Protezione Civile nazionale conferma per oggi temperature massime molto elevate nelle zone interne delle due Isole maggiori e del Sud peninsulare.

 

Insomma, non è il giorno ideale per ricordarsi alle due del pomeriggio che bisogna tagliare l’erba.

 

Pioggia, nessuna allerta in Sicilia

Sul fronte delle precipitazioni la situazione è decisamente semplice.

Per mercoledì 26 agosto la Protezione Civile nazionale non segnala fenomeni o scenari meteo-idro significativi.

 

I pochi rovesci o temporali previsti oggi interesseranno soprattutto settori alpini e prealpini e la Liguria occidentale. La Sicilia resta all’asciutto.

 

Per Trapani e Marsala la probabilità di pioggia è praticamente nulla.

 

Vento debole o moderato

In Sicilia i venti saranno generalmente deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza.

 

A Trapani le raffiche potranno raggiungere circa 35 km/h, inizialmente dai quadranti meridionali, con una progressiva rotazione durante la giornata.

 

Non risultano allerte per vento forte sulla Sicilia occidentale.

 

Mare poco mosso

Buone notizie per chi oggi si sposta via mare.

Mari poco mossi o localmente mossi attorno all’Isola.

 

A Trapani il mare è previsto poco mosso, con onde generalmente inferiori al mezzo metro nelle elaborazioni disponibili.

 

Anche per Egadi e costa marsalese il quadro è quindi complessivamente favorevole, fermo restando il controllo dei bollettini immediatamente prima della navigazione. 

 

Domani ancora peggio: a Marsala 38 gradi

Il vero picco sulla costa occidentale deve ancora arrivare.

Giovedì 27 agosto a Marsala sono previsti circa 38 gradi, con una minima di 26.

L’aria africana continuerà infatti a intensificarsi e sulle zone interne della Sicilia sono previste temperature localmente estreme.

 

Venerdì il picco: Marsala può arrivare a 39 gradi

La giornata più calda dovrebbe essere venerdì 28 agosto.

A Marsala le previsioni indicano una massima di 39 gradi, con minima ancora attorno ai 26.

Si tratterebbe quindi di una giornata eccezionalmente calda anche lungo la costa, dove normalmente le brezze riescono a contenere maggiormente le temperature.

 

Il cambiamento arriva sabato, ma sarà graduale

La prima flessione significativa è prevista sabato 29 agosto.

A Marsala il termometro dovrebbe scendere verso i 36 gradi. Domenica ancora 36, lunedì 31 circa 36.

Un calo più evidente viene al momento previsto da martedì 1 settembre, quando la massima dovrebbe scendere verso i 34 gradi, per poi arrivare attorno ai 33 mercoledì.

Dunque il calendario del caldo è abbastanza chiaro: 36 gradi oggi, 38 domani, possibile picco a 39 venerdì, poi una lenta discesa nel weekend e un sollievo più percepibile con l’inizio di settembre.

Agosto, prima di andarsene, ha deciso di fare gli straordinari. E non sembra intenzionato a farseli pagare poco.



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