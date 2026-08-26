Monte Erice 2026, dal 4 al 6 settembre torna la storica cronoscalata

26/08/2026 16:45:00

Dal 4 al 6 settembre 2026 torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi della provincia di Trapani: la 68ª Cronoscalata Monte Erice, storica competizione automobilistica che ogni anno richiama piloti, appassionati e pubblico lungo il percorso che da Valderice sale verso Erice.

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre con le verifiche sportive e tecniche previste a Trapani, nell’area di Piazza Vittorio Emanuele. Sarà anche l’occasione per vedere da vicino le vetture e i protagonisti della gara prima dell’inizio delle prove sul tracciato.

Sabato 5 settembre sarà dedicato alle prove ufficiali lungo la SP 31 Immacolatella-Erice, la strada provinciale che collega il territorio di Valderice con Erice attraverso una successione di curve e tornanti particolarmente impegnativi.

Domenica 6 settembre sarà invece il giorno della gara, con i concorrenti chiamati a confrontarsi sul percorso di salita e con la classifica determinata dai tempi registrati.

La Monte Erice è una delle competizioni automobilistiche più conosciute della Sicilia e anche l’edizione 2026 vedrà la presenza di diverse categorie di vetture. Accanto alle auto moderne si svolgerà infatti anche l’11ª Salita Storica Monte Erice, dedicata alle vetture d’epoca.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per visitare il territorio trapanese nel primo fine settimana di settembre. Chi arriva da fuori provincia può scegliere tra i B&B Trapani e approfittare del soggiorno per visitare il centro storico, Erice e le località vicine.

Per chi vuole organizzare altre attività durante il weekend è disponibile anche una guida su Cosa fare a Trapani, mentre per pranzi e cene è possibile consultare la selezione di Ristoranti a Trapani.

La gara potrà essere seguita dalle aree autorizzate lungo il percorso e, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, anche in diretta streaming. Durante le giornate di prove e gara sono previste modifiche alla viabilità e chiusure lungo le strade interessate dal tracciato.

Al momento non sono ancora stati pubblicati gli orari dettagliati di partenza delle prove e della gara. Il programma definitivo, con gli orari ufficiali e le indicazioni sulla viabilità, sarà diffuso dagli organizzatori in prossimità dell’evento.



