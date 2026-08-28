Custonaci, il Premio Riviera dei Marmi va ad Armao, Bongiorno, Mangia e Terranova

28/08/2026 09:26:00

Quattro premiati e una scultura che porta dentro il paesaggio di Custonaci. Venerdì 4 settembre, alle 21.30, i Giardini comunali ospiteranno una nuova edizione del Premio Riviera dei Marmi, storico riconoscimento nato negli anni Sessanta e tornato stabilmente nel calendario culturale della città.

A ricevere il premio saranno Gaetano Armao, Silvia Bongiorno, Marcello Mangia e Nadia Terranova. La serata sarà condotta dalla giornalista Sabina Braschi e accompagnata dagli intermezzi musicali del gruppo di canto popolare I Tammorra. L’ingresso è libero.

I quattro premiati

Il Premio 2026 mette insieme percorsi differenti tra istituzioni, impresa e letteratura.

Gaetano Armao è docente di Diritto amministrativo all’Università di Palermo. Nel suo percorso istituzionale è stato assessore regionale ai Beni culturali e all’Economia e vicepresidente della Regione Siciliana.

Silvia Bongiorno è amministratrice di AGESP e vicepresidente vicario di Cisambiente Confindustria, con una lunga esperienza nel settore dei servizi ambientali.

Marcello Mangia è presidente e CEO di Aeroviaggi S.p.A., società cui fa capo il brand Mangia’s Hotels & Resorts. Il suo percorso nell’azienda è iniziato nel 1982; dal 2019 ne è presidente e amministratore delegato. Oggi Mangia’s conta 17 strutture tra Sicilia e Sardegna.

Completa il gruppo Nadia Terranova, scrittrice messinese, autrice di romanzi, saggi, racconti e libri per ragazzi. È stata due volte finalista al Premio Strega, prima con Addio fantasmi e poi con Quello che so di te.

Un premio nato nel 1964

Il Premio Riviera dei Marmi nasce nel 1964 su impulso di Dino Grammatico, allora sindaco di Custonaci e poeta, con il nome di Premio internazionale di Poesia Riviera dei Marmi.

Nelle ultime due edizioni degli anni Sessanta la presidenza della giuria fu affidata a Lucio Piccolo, primo cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A quella prima stagione sono legati nomi come Giuseppe Ungaretti, Maria Luisa Spaziani, Eugenio Vitali e Beniamino Dal Fabbro.

Il riconoscimento aveva raggiunto allora una notorietà nazionale tale che editori come Mondadori e Rizzoli utilizzavano sui libri premiati una fascetta dedicata al Riviera dei Marmi.

Dopo circa cinquant’anni di interruzione, il Premio è ripartito nel 2018 con una formula più ampia, aprendosi non soltanto alla poesia ma anche alla letteratura, alla narrativa e al giornalismo.

Monte Cofano scolpito nel marmo

Il premio consegnato ai quattro protagonisti della serata è una scultura in marmo di Custonaci realizzata da Giuseppe Cortese, modellata sul profilo di Monte Cofano.

Un riconoscimento che lega così direttamente la manifestazione a un territorio indicato dagli organizzatori come uno dei più importanti bacini marmiferi del mondo.

I nomi dei premiati vengono individuati attraverso un tavolo tecnico al quale partecipano le fondazioni coinvolte nell’iniziativa. Le candidature vengono discusse collegialmente fino alla scelta finale, condivisa con l’amministrazione comunale.

La serata del 4 settembre

Il Premio Riviera dei Marmi è ideato e organizzato dal Comune di Custonaci, con il patrocinio dell’Ars e dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Collaborano le Fondazioni Ignazio Buttitta, Sebastiano Tusa, Sicilia, Le Vie dei Tesori, Orestiadi, Sant’Elia e Famiglia Piccolo di Calanovella.

L’appuntamento è venerdì 4 settembre alle 21.30 ai Giardini comunali di Custonaci. L’ingresso è libero.



