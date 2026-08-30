Paura a Triscina, padre e due figlie trascinati al largo: salvati da un vigile del fuoco fuori servizio

30/08/2026 17:10:00

Momenti di paura ieri nelle acque di Triscina, dove un uomo e le sue due figlie, di origine rumena, sono stati trascinati al largo dalla corrente e non riuscivano più a tornare a riva. A evitare che la situazione potesse trasformarsi in tragedia è stato l'intervento di un vigile del fuoco fuori servizio e di sua moglie.

L'episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno nel tratto di costa compreso tra strada 57 e la zona conosciuta come "casa del vento". I tre bagnanti, dopo essere stati trascinati dalla corrente, si sono trovati in evidente difficoltà e hanno cominciato a chiedere aiuto.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati Dario Giaramita, vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita Belice ma in quel momento libero dal turno, e sua moglie, che si trovavano sulla spiaggia.

I due non hanno esitato e si sono tuffati in mare per raggiungere il padre e le due ragazze. Dopo averli raggiunti, sono riusciti a riportare tutti e tre sulla terraferma sani e salvi.

Una disavventura conclusasi fortunatamente senza conseguenze, grazie alla rapidità con cui è stato individuato il pericolo e all'intervento della coppia.



