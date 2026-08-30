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Cronaca
30/08/2026 17:25:00

Castellammare, incendio al Belvedere: ore di lavoro per domare le fiamme

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2026/castellammare-incendio-al-belvedere-ore-di-lavoro-per-domare-le-fiamme-450.jpg

Paura questa mattina a Castellammare del Golfo per un incendio divampato nella zona del Belvedere. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del Corpo Forestale del locale distaccamento, impegnati per alcune ore prima di riuscire a circoscrivere e domare le fiamme.

L'intervento degli uomini dell'antincendio ha consentito di evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, in una giornata particolarmente delicata per tutta la Sicilia a causa delle temperature elevate e del forte rischio incendi.

 

Quello di Castellammare arriva infatti dopo 24 ore infernali per l'Isola, con decine di incendi che hanno impegnato senza sosta squadre a terra e mezzi aerei. Ieri i roghi hanno interessato diverse province, dal Trapanese al Palermitano, dall'Agrigentino al Nisseno fino al Messinese. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato abitazioni e strutture turistiche, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali.

 

Anche oggi, domenica 30 agosto, resta alta l'attenzione. La Protezione civile regionale ha indicato pericolosità alta e livello di attenzione per il rischio incendi in tutte e nove le province siciliane, con una situazione particolarmente critica nelle aree interne.

Il caldo continua infatti a essere estremo. 









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