A Marsala la conferenza "Dal mare alle reti. Lilibeo e le sfide del Mediterraneo"

30/08/2026 09:00:00

Dal Mediterraneo antico all’intelligenza artificiale, passando per banche dati, scienza aperta e nuove tecnologie. Il 15 e 16 settembre Marsala diventa per due giorni un punto d’incontro internazionale tra archeologia e innovazione digitale.

Il Museo Archeologico Regionale Lilibeo ospiterà infatti “Dal mare alle reti. Lilibeo e le sfide del Mediterraneo antico nell’era digitale”, iniziativa promossa dal Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala con studiosi e ricercatori provenienti da diverse istituzioni internazionali.

Un appuntamento che parte da una questione sempre più concreta anche per l’archeologia: come gestire l’enorme quantità di dati prodotta dalla ricerca, conservarla, metterla in relazione e renderla realmente utilizzabile nel tempo.

Archeologia e intelligenza artificiale

La conferenza internazionale si terrà martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 17, nella sala “Maria Luisa Famà” del Museo Lilibeo.

Al centro dei lavori ci saranno i cosiddetti principi FAIR, pensati per rendere i dati scientifici reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili.

Si parlerà inoltre di scienza aperta, tecnologie semantiche, archivi digitali e intelligenza artificiale applicata all’archeologia e alla gestione del patrimonio culturale.

Non soltanto, dunque, nuovi strumenti per studiare ciò che resta del passato, ma anche nuovi modi per organizzare e condividere la conoscenza. Perché, ormai, anche una necropoli, un’anfora o un antico relitto hanno una seconda vita fatta di database, modelli digitali e collegamenti tra informazioni raccolte in Paesi e istituzioni differenti.

La mostra sul relitto preistorico di Zambratija

La giornata del 15 settembre proseguirà alle 18 nella sala Honor Frost, dove sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al relitto di Zambratija, scoperto nell’omonima baia lungo la costa istriana della Croazia.

Si tratta di una delle testimonianze più importanti dell’archeologia navale preistorica del Mediterraneo.

Attraverso pannelli fotografici e materiali illustrativi sarà raccontato il percorso che ha accompagnato la scoperta del relitto, lo scavo e il successivo restauro.

A guidare il pubblico saranno anche i componenti del gruppo internazionale che ha lavorato al progetto di ricerca.

La partecipazione alla conferenza e all'inaugurazione della mostra è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il laboratorio per giovani ricercatori

La seconda giornata, mercoledì 16 settembre, sarà invece dedicata a un laboratorio pratico, in programma dalle 9.30 alle 15.30.

Il tema sarà la modellazione ontologica dei dati archeologici attraverso il software Protégé, uno degli strumenti utilizzati per strutturare informazioni e relazioni all’interno di sistemi digitali complessi.

Il laboratorio è rivolto soprattutto a studenti delle lauree magistrali, dottorandi e giovani ricercatori, anche se non esclusivamente.

I posti disponibili saranno soltanto dieci.

Un progetto europeo

L’incontro è organizzato da Fabrizio Ducati, dell’Aix-Marseille Université – Centre Camille Jullian, Tomoo Mukai, del CNRS – Centre Camille Jullian, Roger J. A. Wilson, della University of British Columbia, e Maria Grazia Griffo, del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Frontiers Inside Roman Sicily (FIRS), finanziato dal programma Horizon Europe attraverso le Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, e beneficia anche del sostegno dell’Università Italo-Francese nell’ambito del secondo Label Scientifico 2025.

Per Marsala è un appuntamento che mette insieme due dimensioni apparentemente lontane: una città che custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici del Mediterraneo e gli strumenti digitali con cui quel patrimonio sarà studiato, raccontato e conservato nei prossimi decenni.

Dal mare alle reti, appunto. E questa volta le reti non sono quelle dei pescatori.



