Mazara del Vallo, settimana di eventi con Santa Rosalia in Fest e la DieciFast

31/08/2026 17:14:00

Da Michael Jackson alla corsa sul lungomare, passando per Santa Rosalia, cabaret e teatro. Mazara del Vallo entra in settembre con una settimana molto fitta, che mette insieme gli ultimi appuntamenti dell’Estate Mazarese e l’avvio delle manifestazioni del nuovo mese.

Si comincia lunedì 31 agosto, al Collegio dei Gesuiti con il tributo a Michael Jackson del Giuseppe Milici Quartet. Da mercoledì, invece, l’attenzione si sposta su “Tesori dal Blu” e soprattutto su Santa Rosalia in Fest, che accompagnerà la città fino alla processione di domenica 6 settembre.

Stasera Michael Jackson al Collegio dei Gesuiti

Alle 21.30 il Giuseppe Milici Quartet porta al Collegio dei Gesuiti un viaggio musicale attraverso i successi di Michael Jackson, riletti attraverso l’armonica di Giuseppe Milici e gli arrangiamenti del quartetto.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici della Musica. Ingresso 5 euro, con biglietti disponibili su TicketZeta.

Mercoledì si presenta “Tesori dal Blu”

Mercoledì 2 settembre alle 10.30, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, sarà presentato alla stampa il programma di “Tesori dal Blu”, la manifestazione in programma dal 9 all’11 settembre dedicata alla pesca, alle eccellenze del mare, all’innovazione e alla cultura mediterranea.

La kermesse vedrà tra gli ospiti anche il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani Costas Kadis.

Santa Rosalia in Fest dal 2 al 6 settembre

Sempre mercoledì prenderanno il via le celebrazioni di Santa Rosalia in Fest, prima edizione della manifestazione organizzata attorno alla parrocchia dedicata alla co-patrona di Mazara.

Gli spettacoli cominceranno giovedì 3 settembre in piazza Rosso di San Secondo. Dalle 21 si esibirà la Vocal Academy con Voci in festa: concerto per Santa Rosalia, seguita dal cabaret di Massimo Spata.

Venerdì 4 settembre sarà invece la volta del tenore siciliano Maurizio Indelicato e, a seguire, dei comici Claudione & Vespertino, direttamente da Sicilia Cabaret.

Sabato 5, alle 21, spazio al musical “Una Rosa senza spine”, dedicato a Santa Rosalia e realizzato dal gruppo artistico della parrocchia. La serata sarà preceduta da un momento in ricordo dell’imprenditore Gioacchino Mangogna.

Sabato si ride anche con “Pecore Zoppe”

Sempre sabato 5 settembre, ma alle 21.30 al Collegio dei Gesuiti, va in scena “Pecore Zoppe”, spettacolo scritto e diretto da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo.

Sul palco Manzo vestirà i panni di Giovanna La Parrucchiera, in uno spettacolo che mescola stand-up comedy, teatralità e ironia siciliana. L’appuntamento ha già registrato il sold out.

Domenica la Mazara DieciFast e la processione

Domenica 6 settembre la giornata comincerà con lo sport. Alle 9.30, dal lungomare Mazzini, partirà il 5° Trofeo Podistico Mazara DieciFast, gara di 10 chilometri su un percorso certificato World Athletics.

Sono attesi circa 500 atleti, provenienti da diverse regioni italiane, oltre ad atleti internazionali da Mali, Marocco e Kenya. Prima dello start è prevista l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Trapani.

Nel pomeriggio tornerà invece protagonista Santa Rosalia. Alle 17.30 sarà celebrata la Messa solenne presieduta dal vescovo monsignor Angelo Giurdanella; alle 18.30 partirà la processione del simulacro per le vie della parrocchia.



