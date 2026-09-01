"Tramonti d'Autore" chiude a Petrosino e continua a Marsala: cinque appuntamenti tra libri e saline 

01/09/2026 02:00:00

Si chiude Petrosino, si apre Marsala. Dopo le tre serate al Lido Rina Russa, il Festival del Tramonto cambia scenario e prepara un nuovo ciclo di appuntamenti tra bagli, saline, libri, arte e aperitivi letterari.

La rassegna “Tramonti d’Autore” ha concluso la tappa petrosilena con una buona partecipazione di pubblico e tre giornate dedicate alla letteratura, alla memoria e al racconto del territorio. Adesso il programma prosegue a Marsala, con cinque appuntamenti dal 2 al 13 settembre.

Tre giorni a Petrosino

Al Lido Rina Russa la manifestazione si è aperta con una serata dedicata alla memoria di Danila Tranchida e con la presentazione di Serena Lo Pilato.

Sono seguiti gli incontri e i dialoghi curati da Stefania La Via, fino alla serata conclusiva dedicata al libro di Rosaria Maria Marino.

Gli organizzatori ringraziano la struttura che ha ospitato la manifestazione e l'Amministrazione comunale di Petrosino. Agli appuntamenti hanno partecipato anche l'assessora Liliana Giordano e il consigliere comunale Giampaolo De Vita.

Si riparte dal Baglio Donna Franca

Il calendario marsalese comincia mercoledì 2 settembre alle 18:30, al Baglio Donna Franca, con la presentazione del libro L’ultima leonessa, edito da Pickwick, di Costanza Afan De Rivera.

Interverranno il barone Giuseppe Giaconia di Migaido, Serena Lo Pilato e Salvatore Requirez.

Al termine sarà possibile partecipare a un'apericena al Baglio Donna Franca, al costo di 15 euro a persona.

“Sillabe al tramonto” all’Orto di Eugenio

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre alle 18, presso L’Orto di Eugenio, in via Trapani, alle spalle di Yes Store.

Qui si terrà “Sillabe al tramonto”, definito dagli organizzatori un “aperitivo letterario contadino al tramonto”.

A seguire è previsto il laboratorio “Ad occhi chiusi”, curato dall’associazione ETICOlogica.

Alle Saline Genna arriva Diego Mormorio

Da venerdì 11 settembre il Festival si sposta alle Saline Genna di Marsala.

Alle 18 Diego Mormorio presenterà Di cose, fatti e animali siciliani, pubblicato da Avagliano Editore. A dialogare con l’autore saranno Cristina Tedesco ed Enrico Caruso.

Le Saline Genna torneranno protagoniste anche il giorno successivo.

Sabato l’estemporanea “Pittacqua”

Sabato 12 settembre, alle 17, è infatti prevista l’estemporanea d’arte “Pittacqua”, curata da Enzo Campisi.

Un altro modo per intrecciare il Festival con il paesaggio delle saline marsalesi e con uno dei tramonti più fotografati — e, va detto, più sfruttati fotograficamente — della Sicilia occidentale.

Domenica Goffredo Buccini presenta “Tyrannis”

Il ciclo si chiuderà domenica 13 settembre alle 18, ancora alle Saline Genna.

Ospite sarà il giornalista e scrittore Goffredo Buccini, che presenterà il libro Tyrannis, pubblicato da Neri Pozza nella collana “I colibrì”.

A dialogare con Buccini sarà Giacomo Di Girolamo.

Durante gli appuntamenti sarà presente anche un banchetto per la vendita dei libri, curato dalla Libreria Mondadori di Marsala.

Il Festival ringrazia inoltre il Comune di Marsala per il patrocinio gratuito, i gestori delle Saline Genna e la famiglia Ansaldi del Baglio Donna Franca per l’ospitalità concessa agli eventi.

Da Petrosino a Marsala, dunque, il filo rimane lo stesso: usare il tramonto non soltanto come sfondo, ma come occasione per parlare di libri, memoria, arte e territorio. E in una terra nella quale sui tramonti si è costruita ormai una piccola industria dell’immagine, provare ad aggiungere qualche pagina da leggere non è affatto una cattiva idea.



