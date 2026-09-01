Acqua torbida a Erice, la sindaca: «Ecco come stiamo intervenendo»

01/09/2026 10:50:00

«Non intendiamo minimizzare, ma neppure drammatizzare».

La sindaca di Erice Daniela Toscano interviene sulla vicenda dell’acqua torbida che da settimane interessa diverse zone del territorio e replica alle contestazioni sollevate dopo la diffusione dei risultati dei campionamenti dell’Asp.

Secondo quanto emerso dal tavolo tecnico convocato dal Comune con Asp, ATI e Siciliacque, la torbidità non sarebbe riconducibile a una contaminazione, ma a una problematica del sistema di approvvigionamento collegato al dissalatore di Trapani.

L’acqua eccessivamente desalinizzata potrebbe infatti provocare criticità nelle condotte.

Per affrontare il problema, Siciliacque ha annunciato il potenziamento del sistema di remineralizzazione, il raddoppio della condotta tra Mokarta e Milo, per migliorare gestione e miscelazione delle acque provenienti dal dissalatore con quelle del sistema Montescuro Ovest, e l'installazione al dissalatore di un silos per l’anidride carbonica a ciclo continuo.

Gli interventi, secondo quanto comunicato al Comune, dovrebbero concludersi entro la fine di settembre.

La vicenda era esplosa a luglio, con le segnalazioni di acqua giallastra o marrone provenienti da diverse zone di Erice. Dopo gli esposti dei consiglieri Simona Mannina e Alberto Pollari, l’Asp aveva avviato una campagna di campionamenti nei punti segnalati.

I successivi risultati avevano indicato 27 prelievi complessivi, 26 conformi e uno con una lieve non conformità, relativo a un condominio di via Manzoni.

I verbali diffusi successivamente dai consiglieri di oppsizione riportano però anche diversi esiti con torbidità, alterazione del colore o odore e, in un prelievo del 5 agosto in via Manzoni, E. coli 11 UFC/100 ml e batteri coliformi 17 UFC/100 ml.

Daniela Toscano sostiene ora che il Comune abbia commissionato ulteriori analisi a una ditta specializzata, che avrebbe sostanzialmente confermato i dati dell’Asp. Secondo la sindaca, le difformità rilevate sarebbero «bassissime e circoscritte».

Per questo, il Comune ha deciso di intervenire già da questa sera sul “cisternone”, attraverso l’aggiunta di cloro come correttivo di eventuali anomalie.

Da domani saranno effettuati controlli puntiformi insieme all’Asp per verificare l’efficacia della misura ed eventualmente adottare ulteriori interventi.

La sindaca esclude, sulla base delle valutazioni ricevute, un quadro di particolare pericolosità: «Se ASP avesse rilevato dei valori preoccupanti per la cittadinanza ci avrebbe sicuramente chiesto di predisporre misure certamente più drastiche».

Qualora la situazione non dovesse normalizzarsi, il Comune valuta anche un’ordinanza prudenziale per le utenze dotate di serbatoi o cisterne di accumulo, con indicazioni sull’utilizzo di prodotti idonei al trattamento dell’acqua nelle quantità previste.

Toscano respinge inoltre le accuse di avere minimizzato il problema e critica il ricorso ai social da parte dell’opposizione: «Si verifica, si capisce, si interviene e poi si informa», afferma, sostenendo che trasformare la vicenda in una polemica politica possa alimentare allarmismi.

Nel frattempo l’Asp continua il monitoraggio, con ulteriori campionamenti nelle zone segnalate.

Il problema, dunque, resta aperto: da una parte il Comune riconduce la torbidità a una criticità tecnica del sistema di approvvigionamento; dall’altra restano da verificare gli esiti dei nuovi controlli e l’efficacia degli interventi annunciati.

La risposta definitiva dovrà arrivare dagli analisi di laboratorio e dai prossimi campionamenti, oltre che dalla capacità degli interventi su dissalatore e rete di riportare stabilmente l’acqua alle caratteristiche richieste.



