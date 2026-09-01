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Cultura

» Cose di musica
01/09/2026 15:41:00

Alcamo in Jazz, tre sere all’Annunziata con Bosso, Gebbia e Presti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/alcamo-in-jazz-tre-sere-all-annunziata-con-bosso-gebbia-e-presti-450.jpg

Tre sere, tre progetti molto diversi e alcuni dei nomi più interessanti del jazz italiano. Dal 3 al 5 settembre la Chiesa dell’Annunziata di Alcamo ospita “Alcamo in Jazz”, con concerti ogni sera alle 21.30.

Sul palco arriveranno Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio, Gianni Gebbia con il Magnetic Trio e Alessandro Presti con “Music for Voice, Winds and Strings”. Un piccolo viaggio che parte dal gospel, attraversa l’improvvisazione e il Mediterraneo e arriva fino alla memoria musicale della Sicilia rurale.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo, in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro.

Fabrizio Bosso apre con lo Spiritual Trio

Il primo appuntamento è giovedì 3 settembre con Fabrizio Bosso, tra i trombettisti italiani più conosciuti sulla scena jazz internazionale.

Con lui ci saranno Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria per lo Spiritual Trio, progetto nato circa quindici anni fa attorno alla musica afroamericana e alle sue radici gospel e spiritual.

Nel tempo il trio ha allargato il proprio repertorio, portando dentro quella sonorità anche brani provenienti da altri mondi. Nel progetto Welcome Back trovano così spazio riletture di Billy Preston, Bernard Herrmann e Horace Silver.

Per la serata del 3 settembre l’ingresso indicato dagli organizzatori è di 15 euro.

Gianni Gebbia tra Mediterraneo e improvvisazione

Venerdì 4 settembre sarà la volta del sassofonista e compositore siciliano Gianni Gebbia con il Magnetic Trio.

Gebbia sarà affiancato da Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria. Nato nel 2013, il progetto raccoglie composizioni sviluppate dal musicista dagli anni Ottanta a oggi e attraversa folk, world music, improvvisazione radicale e jazz contemporaneo.

Un ruolo centrale hanno le strutture ripetitive e ipnotiche e i richiami alle tradizioni musicali delle isole del Mediterraneo. Gebbia torna anche al sax soprano, lo strumento con il quale aveva cominciato la propria carriera concertistica.

L’ingresso per il concerto del 4 settembre è di 10 euro.

Alessandro Presti e la memoria musicale della Sicilia

La chiusura, sabato 5 settembre, è affidata al trombettista siciliano Alessandro Presti con “Music for Voice, Winds and Strings”.

Il progetto nasce anche dal recupero di due canti della Sicilia rurale: uno dedicato all’amore disperato, l’altro appartenente alla tradizione dei carrettieri.

Da questa ricerca prende forma una musica che attraversa amore, morte, disperazione e rinascita, utilizzando tre lingue: italiano, siciliano e persiano.

Sul palco ci saranno Alessandro Presti alla tromba e voce, Ava Alami alla voce, Marilena Sangiorgi al flauto, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Marco Taraddei al fagotto, Alma Napolitano al violino, Gianluca Pirisi al violoncello e Gabriele Evangelista al contrabbasso.

Anche per la serata conclusiva il biglietto indicato è di 10 euro.

Biglietti e prenotazioni

È disponibile un abbonamento per i tre concerti a 30 euro. I biglietti possono essere acquistati anche online attraverso LiveTicket.

Per la prenotazione sul posto gli organizzatori indicano i numeri WhatsApp 339 7236001 e 338 6756655, specificando il concerto scelto, il numero di persone e un nominativo.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.30 alla Chiesa dell’Annunziata di Alcamo.









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