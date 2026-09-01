Marsala, Piazza Ranne riaccende San Francesco con cinque giorni di cinema

01/09/2026 14:58:00

Il cinema esce dalla sala e torna in piazza. Dal 2 al 6 settembre il quartiere San Francesco di Marsala ospita Piazza Ranne – Marsala Film Festival, cinque giorni nei quali cortili, vicoli, terrazze e piazze diventano arene per film, incontri, teatro, musica e spettacoli.

In programma ci sono Il Gattopardo, I cento passi, L’uomo delle stelle e Primadonna, ma anche produzioni indipendenti, cortometraggi e incontri con attori, autori e protagonisti del cinema italiano.

Un festival diffuso che prova a fare una cosa semplice e non così scontata: usare la cultura non soltanto per riempire un cartellone, ma per portare il pubblico dentro un quartiere e far vivere i suoi spazi.

Il cinema dentro San Francesco

Piazza Ranne nasce proprio attorno al rapporto tra cinema e città. Non c’è un’unica arena, ma diversi luoghi di San Francesco che ospitano contemporaneamente proiezioni e spettacoli.

Il centro della manifestazione sarà Arena Piazza Ranne, affiancata dall’Arena Itriella, Piazza Nica, Carpe Diem, dai cortili e dai vicoli di via S. Angileri e dalla Terrazza Fina – Giardino di Assud.

«Piazza Ranne è prima di tutto un progetto di comunità – spiega Ignazio Passalacqua, presidente dell’associazione Stazione Utopia – nato dalla volontà di riaccendere i luoghi del quartiere San Francesco attraverso la cultura e di creare occasioni di incontro per tutta la città».

Dal “Gattopardo” a Tornatore

L’apertura, mercoledì 2 settembre, è affidata a uno dei grandi classici del cinema ambientato in Sicilia: Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Prima della proiezione, prevista alle 21, Rosario Lisma sarà protagonista di una conversazione dedicata al film. Intorno all’appuntamento principale si muoveranno cortometraggi, danza, musica e l’Opera dei Pupi.

Giovedì 3 settembre sarà invece la serata di Gioia Mia, preceduto alle 20 dall’incontro con Aurora Quattrocchi e il cast.

Il programma continua nelle altre arene con il cinema indipendente e i corti, tra cui Notti d’estate, Jastimari e Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi.

Giovanni Impastato presenta “I cento passi”

Uno degli appuntamenti più significativi arriva venerdì 4 settembre.

All’Arena Itriella sarà presentato Da Felicia a Felicia, libro di Felicia Vitale Impastato, in un incontro curato dall’associazione Il mare colore dei libri.

Alle 20.30, in Arena Piazza Ranne, Giovanni Impastato, fratello di Peppino, incontrerà il pubblico insieme a Ottavio Navarra. Alle 21 seguirà la proiezione de I cento passi, il film di Marco Tullio Giordana sulla storia di Peppino Impastato.

Nella stessa serata spazio anche alle produzioni più vicine al territorio, con Marsala a mano armata, e ad Afrodite di Stefano Lorenzi.

“L’uomo delle stelle” torna sotto il cielo di Marsala

Sabato 5 settembre a Piazza Ranne arriva uno dei titoli più conosciuti di Giuseppe Tornatore.

Dopo l’incontro delle 20.30 con Alessio Piazza, alle 21 sarà proiettato L’uomo delle stelle, film del regista siciliano ambientato nella Sicilia degli anni Cinquanta.

Nelle altre arene saranno proposti Ha toccato!, Ciurè, La stella di Andra e Tati e Totò Sapore e la magica storia della pizza. La serata proseguirà con i casting curati da Giuseppe Grisafi e il concerto degli Onda Tinta Surf Band.

Il premio a Domenico Centamore e “Primadonna”

La chiusura di domenica 6 settembre avrà tra i protagonisti Domenico Centamore, che riceverà il Premio Piazza Ranne 2026.

Alle 21 sarà poi la volta dell’incontro con Claudia Gusmano e Manuela Ventura, seguito alle 21.30 dalla proiezione di Primadonna.

Nel corso della serata ci sarà anche Sergio Vespertino, mentre nelle diverse arene troveranno spazio Articolo 13, 7 secondi, Yoko poco ma yoko, La custodia e Pinocchio.

La chiusura musicale, alle 23, sarà affidata ai Baba Jaga.

Teatro, musica, fotografia e Opera dei Pupi

Il cinema rimane il centro di Piazza Ranne, ma il programma si allarga alle altre arti.

Ci saranno le esibizioni degli allievi del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, l’Opera dei Pupi dell’associazione Finestre sul Mondo, le performance della Compagnia Danze Storiche del Comune di Santa Margherita Belice, teatro e concerti.

Anche la fotografia entra nel racconto del festival attraverso una mostra con le immagini di Nicola Scafidi realizzate sul set del Gattopardo di Visconti, messe a disposizione dal Comune di Santa Margherita Belice.

«Il cinema rimane il cuore di Piazza Ranne – sottolinea la direttrice artistica Luana Rondinelli – ma attorno ad esso abbiamo voluto far convivere teatro, musica, danza, fotografia e incontri».

Ed è probabilmente questa la cifra più interessante della manifestazione: per cinque sere San Francesco non farà semplicemente da sfondo al festival, ma ne diventerà parte.

Piazza Ranne – Marsala Film Festival è in programma dal 2 al 6 settembre. Gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo con luoghi e orari è disponibile sul sito e sui canali social (Facebook - Instagram) della manifestazione.



