Marsala, Silvio Catalano sul podio della 5ª Regata Nazionale Windsurfer 

01/09/2026 13:00:00

Si è conclusa con il podio di Silvio Catalano la 5ª tappa della Regata Nazionale Windsurfer Class, organizzata dalla Società Canottieri Marsala nello scorso weekend. Nelle acque antistanti il circolo marsalese, sabato 29 e domenica 30 agosto, 48 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in sei prove complessive (con uno scarto), in condizioni di vento sostenuto che hanno messo a dura prova la tecnica e la tenuta fisica dei partecipanti.

Al termine della seconda giornata di gara, la giuria ha stilato le classifiche. Nella Flotta Leggeri, Silvio Catalano, atleta di casa della Società Canottieri Marsala, ha conquistato il 2° posto Overall, risultando anche 2° di categoria. Il podio è stato deciso solo all'ultima prova: Catalano ha chiuso a un solo punto da Marco Casagrande, con il quale fino all'ultimo è rimasto in parità di punteggio.

La flotta degli iscritti ha registrato una forte rappresentanza dalla Sardegna, Lazio, Abruzzo e Marche, oltre alla nutrita pattuglia siciliana guidata dal Club Albaria e dai circoli locali di Marsala. Non sono mancate presenze internazionali e una flotta femminile in costante crescita.

La tappa siciliana, organizzata dal circolo marsalese, ha rappresentato uno snodo cruciale della stagione per determinare i vertici della Ranking Nazionale 2026 ed è stata l'ultimo banco di prova ufficiale prima dell'appuntamento più atteso dell'anno: il 52° Campionato Italiano Windsurfer, in programma ad Olbia dal 23 al 27 settembre 2026.



