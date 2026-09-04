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Sport

» Automobilismo
04/09/2026 10:27:00

Si accendono i motori alla Monte Erice, oggi il via alle verifiche tecniche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788510684-0-si-accendono-l-i-motori-alla-monte-erice-oggi-il-via-alle-verifiche-tecniche.jpg

Motori accesi alla 68ª edizione della Monte Erice, l’affascinante e storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e Tricolore Auto Classiche. La manifestazione alzerà ufficialmente il sipario oggi con le verifiche sportive e tecniche per i piloti che prenderanno parte alla gara. Il cuore pulsante di Trapani, piazza Vittorio Emanuele, si trasformerà nel brulicante quartier generale dell’evento: dalle 8.30 e fino alle 17.30 sono attese migliaia di appassionati e curiosi, che affolleranno il centro per ammirare da vicino le splendide vetture pronte a sfidarsi lungo i tornanti mozzafiato che da Valderice conducono alla vetta di Erice.

 

Nel ricco pomeriggio di vigilia, spazio anche alla cultura e al ricordo. Alle 18, all’auditorium della Scuola Pagoto, si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del "Premio Salvatore Morselli", il riconoscimento istituito dall'Ac Trapani e dedicato al giornalista trapanese. A decretare il vincitore sono stati i voti espressi da una platea di giornalisti specializzati, che hanno assegnato il successo a Francesca Aiuto con oltre il 40% delle preferenze. La giuria è stata presieduta da Franco Cammarasana de La Gazzetta dello Sport. Nel corso della cerimonia, impreziosita dalla presenza dei familiari di Salvatore Morselli, un riconoscimento ufficiale verrà consegnato anche agli altri tre finalisti in lizza: Vincenzo Garraffa, Andrea Raiti e Totò Riolo. A seguire, sempre all'auditorium della Scuola Pagoto con inizio alle 18.30, si terrà il tradizionale briefing obbligatorio con la presenza dei piloti e del direttore di gara, Fabrizio Fondacci, per definire gli ultimi dettagli tecnici in vista delle sfide lungo il tracciato.

 

"Siamo pronti a vivere un fine settimana di grande sport, passione e promozione del territorio – dichiara Giovanni Pellegrino, presidente dell'Automobile Club Trapani –. La Monte Erice rappresenta un patrimonio storico e culturale della nostra provincia, capace di coniugare l’eccellenza dell'automobilismo nazionale con la valorizzazione turistica e la memoria di figure straordinarie come Salvatore Morselli, che hanno raccontato con amore questo mondo. Un ringraziamento speciale va alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai nostri ufficiali di gara e a tutti gli appassionati che ogni anno rinnovano questo straordinario abbraccio collettivo".

 

 









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