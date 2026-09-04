Alcamo, Alessandro Presti chiude “Alcamo in Jazz” con un viaggio nella Sicilia rurale

04/09/2026 13:21:00

La Sicilia dei canti antichi incontra jazz, archi e fiati. Sabato 5 settembre, alle 21.30, alla Chiesa dell’Annunziata di Alcamo, Alessandro Presti porta in scena “Music for Voice, Winds and Strings”, ultimo appuntamento della rassegna “Alcamo in Jazz”.

Un progetto originale di Insulae Lab – Centro di Produzione Musica, costruito attorno alla ricerca del trombettista e compositore siciliano sulla memoria musicale dell’isola.

Con Presti saliranno sul palco Ava Alami, Gabriele Mirabassi, Gianluca Pirisi, Alma Napolitano, Marco Taraddei, Marilena Sangiorgi e Gabriele Evangelista.

Dai canti siciliani a una formazione quasi cameristica

Alla base di Music for Voice, Winds and Strings ci sono composizioni originali di Presti e la riscoperta di due canti della Sicilia rurale: uno racconta un amore disperato, l’altro appartiene alla tradizione dei carrettieri.

Materiali antichi che non vengono semplicemente riproposti, ma attraversati da una scrittura contemporanea nella quale jazz e musica cameristica finiscono per incontrarsi.

La formazione mette insieme tromba, flauto, clarinetto, fagotto, violino, violoncello, contrabbasso e voce. Un organico insolito per un concerto jazz, pensato per lavorare più sui colori e sulle sfumature che sulla classica dinamica di una band.

Italiano, siciliano e persiano

Il progetto attraversa quattro grandi temi: amore, morte, disperazione e rinascita.

Anche le lingue contribuiscono a costruire questo paesaggio sonoro: si canta e si racconta in italiano, siciliano e persiano, mettendo in relazione memorie e tradizioni apparentemente lontane.

Accanto ad Alessandro Presti alla tromba, ci sarà Ava Alami alla voce. Completano l’ensemble Gabriele Mirabassi al clarinetto, Gianluca Pirisi al violoncello, Alma Napolitano al violino, Marco Taraddei al fagotto, Marilena Sangiorgi al flauto e Gabriele Evangelista al contrabbasso.

L’ultima serata di “Alcamo in Jazz”

Il concerto chiude le tre giornate di “Alcamo in Jazz”, che hanno portato alla Chiesa dell’Annunziata prima Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio e poi Gianni Gebbia con il Magnetic Trio.

Sabato la rassegna cambia ancora registro e guarda direttamente alla Sicilia, non però con nostalgia: la tradizione diventa materiale da trasformare, mettere in discussione e riportare dentro un linguaggio musicale contemporaneo.

L’appuntamento è sabato 5 settembre alle 21.30 alla Chiesa dell’Annunziata di Alcamo.

Il prezzo comunicato dagli organizzatori per la serata è di 10 euro. Prenotazioni esclusivamente via WhatsApp ai numeri 339 7236001 e 338 6756655. I biglietti sono disponibili anche su LiveTicket.



