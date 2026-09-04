Da Marsala a Milano: il SIM Carabinieri saluta il capitano Alfonso Cafarella

04/09/2026 08:00:00

Dopo oltre due anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Marsala, il capitano Alfonso Cafarella lascia la provincia di Trapani. Per lui si apre adesso una nuova fase professionale, con un incarico operativo a Milano.

A salutarlo è il SIM Carabinieri di Trapani, che dedica all'ufficiale parole di particolare apprezzamento, sottolineandone non soltanto i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza, ma anche il rapporto costruito con il personale e con le rappresentanze sindacali.

“Eccellenti qualità umane e professionali”

“Il Capitano Alfonso Cafarella – osserva la Segreteria Provinciale di Trapani – si è distinto non soltanto per le indiscutibili doti professionali e i brillanti risultati operativi conseguiti a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, ma anche per l’attenzione al benessere del personale e il continuo confronto con le sigle sindacali della provincia, offrendo una preziosa collaborazione e un supporto costante”.

Un giudizio che il sindacato estende anche al metodo adottato durante il periodo di comando a Marsala.

“La nostra associazione sindacale – prosegue il SIM – ha potuto apprezzare da vicino la sensibilità e l’apertura al dialogo dell’Ufficiale, che ha sempre saputo coniugare il rigore del comando con l’ascolto delle esigenze e delle tutele dei colleghi in servizio”.

Il saluto dopo oltre due anni a Marsala

Secondo il SIM Carabinieri, durante la permanenza di Cafarella alla guida della Compagnia marsalese si sarebbe creato un clima positivo anche all’interno dell’Arma.

“Sotto la sua guida – aggiunge la sigla – la Compagnia di Marsala ha operato in un clima di profonda serenità e sinergia, elementi indispensabili per affrontare con la dovuta efficacia le complesse sfide che un territorio come quello marsalese presenta quotidianamente”.

Cafarella lascia dunque Marsala per trasferirsi a Milano, dove assumerà un nuovo incarico operativo.

“La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri – conclude la nota – unitamente ai rappresentanti e a tutti gli iscritti del territorio, formula al Capitano Alfonso Cafarella i migliori auspici per il nuovo percorso che lo attende nella città di Milano, nella certezza che saprà confermare anche in terra lombarda le eccellenti qualità umane e professionali dimostrate in Sicilia”.



