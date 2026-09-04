Castellammare del Golfo, “Colori nel Vento”: quattro giorni di aquiloni sulla Plaia

04/09/2026 12:19:00

Draghi lunghi trenta metri, grandi sagome gonfiabili e aquiloni acrobatici che si muovono in formazione. Dal 10 al 13 settembre la spiaggia Playa di Castellammare del Golfo ospita “Colori nel Vento”, quattro giornate dedicate all’arte e allo spettacolo degli aquiloni.

Arriveranno 24 aquilonisti da dodici città italiane e da Nizza, alcuni dei quali per la prima volta in Sicilia. Il programma prevede voli ed esibizioni sulla spiaggia, laboratori per bambini e un appuntamento particolarmente suggestivo: il volo notturno di sabato 12 settembre.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Aquiloni giganti e acrobazie sulla spiaggia

Gli aquilonisti arriveranno da Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Custoza di Verona, Napoli, Ragusa, Catania, Trapani, Castellammare del Golfo e Nizza.

Sulla Plaia voleranno strutture costruite dopo mesi di lavoro, draghi che raggiungono i trenta metri, lunghe code colorate e modelli acrobatici controllati attraverso quattro cavi.

Il laboratorio per costruire il proprio aquilone

“Colori nel Vento” avrà anche una parte dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Giovedì 10 settembre è previsto il laboratorio “Costruisci il tuo aquilone”, nel quale carta, filo e stecche diventeranno gli strumenti per imparare le basi di una pratica molto più artigianale di quanto possa sembrare guardandola dal basso.

Durante le quattro giornate sono previste inoltre esibizioni di aquiloni giganti, modelli acrobatici, 3D e soft kite.

Sabato il cielo si illumina di notte

Il momento più atteso arriverà sabato 12 settembre.

Dopo le esibizioni pomeridiane, alle 21 è previsto il volo notturno degli aquiloni illuminati a LED: le strutture luminose saliranno sopra la costa trasformando per una sera il cielo della Plaia.

La manifestazione si concluderà domenica 13 settembre, con la grande esibizione finale degli aquilonisti, la premiazione delle strutture più originali e la cerimonia di chiusura.

Quattro giorni a ingresso libero

“Colori nel Vento” è una produzione CentroMedia, con la direzione artistica di Ignazio Billera e il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo.

Gli appuntamenti si svolgeranno sulla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo dal 10 al 13 settembre. L’ingresso è gratuito. Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sugli orari sono disponibili sul sito colorinelvento.it.



