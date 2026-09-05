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Economia
05/09/2026 22:00:00

Favignana tra le mete più richieste tra i dipendenti di Poste Italiane

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Favignana continua a fare innamorare chi arriva alle Egadi, anche quando il viaggio per raggiungerla richiede auto, aereo, autobus e infine aliscafo. E quest’estate l’isola è stata ancora una volta tra le destinazioni più ambite di “Camera con vista”, il progetto di Poste Italiane che mette gratuitamente a disposizione dei propri dipendenti alcuni alloggi aziendali nelle principali località turistiche italiane.

A Favignana, durante la stagione estiva 2026, è stato praticamente un tutto esaurito: tredici famiglie si sono alternate nell’alloggio messo a disposizione fino al mese di settembre.

 

La promessa di tornare a Favignana

Tra loro c’è anche Manuela Natale, 48 anni, abruzzese, dipendente di Poste Italiane nell’assistenza clienti per i servizi finanziari.

Due anni fa aveva visitato per la prima volta la Sicilia durante una vacanza tra Trapani e dintorni. Una giornata alle Egadi era bastata per lasciare il segno.

“Un giorno, un’escursione tra le isole Egadi ha permesso a me e alla mia famiglia di conoscere Favignana e da allora ci siamo ripromessi, appena ne avremmo avuto la possibilità, di dedicarle un nostro viaggio”, racconta.

La possibilità è arrivata grazie all’iniziativa aziendale, scoperta attraverso la rete interna di Poste Italiane su suggerimento di un collega.

“Appena ho ricevuto la conferma della partecipazione non ho guardato altre mete se non Favignana”, racconta ancora Manuela. Determinante anche la disponibilità nella settimana di Ferragosto, l’unica compatibile con le esigenze familiari.

Dalle cale alla tonnara, una settimana sull’isola

Quella che due anni prima era stata soltanto una breve escursione si è così trasformata in una settimana interamente dedicata all’isola.

Nel racconto della famiglia abruzzese ci sono le immagini più classiche di Favignana: le acque trasparenti delle cale, i faraglioni, le antiche cave di tufo, la tonnara e i percorsi in bicicletta fino al faro.

Un repertorio che gli abitanti delle Egadi conoscono bene, ma che evidentemente continua ad avere una certa presa su chi arriva da fuori. E non serve neppure una particolare campagna pubblicitaria: spesso basta una giornata sull’isola per cominciare a progettare il ritorno.

 

Il progetto “Camera con vista”

“Camera con vista” è arrivato alla sua settima edizione. Dal 2019, secondo i dati diffusi da Poste Italiane, sono state oltre 4.500 le persone che hanno usufruito dell’iniziativa.

Nel 2026 sono stati messi a disposizione complessivamente 21 alloggi nelle località turistiche italiane coinvolte nel progetto. In Sicilia le strutture si trovano nelle isole di Favignana e Lipari.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è valorizzare il proprio patrimonio immobiliare offrendo ai dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di trascorrere gratuitamente una settimana di vacanza.

E almeno a Favignana la formula sembra funzionare parecchio bene: posti esauriti per tutta l’estate e, come spesso accade alle Egadi, qualcuno che parte già pensando a quando potrà tornare.









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