Meteo Sicilia oggi, 5 settembre: ancora sole e caldo. Ma meno afa

05/09/2026 08:09:00

L’autunno può aspettare. Oggi, sabato 5 settembre, la Sicilia resta sotto il dominio dell’alta pressione, con sole quasi ovunque, piogge assenti e temperature ancora superiori alle medie del periodo. Nel Trapanese il caldo non raggiungerà valori estremi: 32 gradi a Trapani e 31 a Marsala.

La Protezione Civile nazionale conferma per oggi assenza di fenomeni significativi e nessuna allerta meteo-idrogeologica.

Marsala, sole e 31 gradi

A Marsala la giornata sarà completamente serena, con temperature comprese tra 23 e 31 gradi. Alle prime ore del mattino il termometro è sui 23-24 gradi, poi salirà rapidamente fino ai 30-31 nelle ore centrali.

Niente pioggia. Il vento soffierà da Nord-Nordest, con raffiche fino a circa 24 km/h. La giornata sarà mediamente quasi 3 gradi più calda della norma di settembre.

Settembre, insomma, continua a presentarsi con il curriculum di agosto.

Trapani, massima di 32 gradi

A Trapani sono previsti 24 gradi di minima e 32 di massima, cielo sereno e precipitazioni assenti.

Anche qui ventilazione settentrionale, con raffiche fino a circa 22 km/h. La temperatura media giornaliera sarà circa 4 gradi sopra la norma del periodo.

Nel resto della Sicilia il modello WS-LAM prevede massime di 34 gradi a Caltanissetta e Siracusa, 33 a Messina, 32 a Catania, Palermo e Trapani.

Mare tranquillo, nessuna burrasca

Situazione favorevole anche sul mare. Tra Trapani ed Egadi non sono previste condizioni critiche e sulle isole minori siciliane le raffiche più intense dovrebbero fermarsi attorno ai 31 km/h a Pantelleria.

Lungo la costa trapanese il mare sarà generalmente poco mosso, localmente mosso. La temperatura dell’acqua resta attorno ai 28 gradi.

Incendi, resta la preallerta

La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso n. 194, valido dalle 00 di oggi per 24 ore.

Per il rischio incendi permane la PREALLERTA, con condizioni di pericolosità generalmente media.

Per le ondate di calore è invece previsto livello 1, giallo, a Palermo, Catania e Messina: le temperature percepite potranno raggiungere rispettivamente 35, 37 e 37 gradi.

Quando cambia il tempo?

Non durante il weekend.

Domenica 6 settembre a Trapani sono previsti ancora sole e circa 31 gradi, mentre a Marsala si resterà sui 31 gradi. Anche lunedì il quadro rimarrà sostanzialmente stabile.

Il primo cambiamento interessante si intravede tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. I modelli iniziano infatti a mostrare un aumento della probabilità di pioggia sulla Sicilia occidentale proprio da giovedì, accompagnato da un graduale calo termico verso i 28-30 gradi. La previsione è ancora a medio termine e andrà confermata.

Per ora, quindi, costume e crema solare possono restare sul comodino. L’ombrello può continuare a dormire.



