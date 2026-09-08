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Cronaca
08/09/2026 11:00:00

Selinunte, dopo le aggressioni scattano i controlli. Droga e armi: 4 arresti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788858188-0-selinunte-dopo-le-aggressioni-scattano-i-controlli-droga-e-armi-4-arresti.jpg

Cinque panetti di hashish e oltre 500 euro in contanti nascosti dentro un materasso. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante i controlli straordinari scattati a Marinella di Selinunte dopo le violente aggressioni dei giorni scorsi. Quattro persone sono state arrestate in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

Il servizio è stato predisposto dalla Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano dopo i recenti episodi di violenza nella borgata marinara, per i quali erano già stati eseguiti alcuni arresti.

Ai controlli hanno partecipato anche i militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

 

Hashish e 530 euro nel materasso

Nel corso delle verifiche, i militari hanno eseguito una perquisizione nella struttura in cui erano domiciliati i quattro indagati, tutti cittadini extracomunitari.

All'interno della camera da letto occupata dagli uomini, i Carabinieri hanno trovato cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 244 grammi, e 530 euro in contanti.

Droga e denaro erano stati occultati all'interno di un materasso. Il materiale è stato sequestrato e per i quattro è scattato l'arresto in flagranza per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

 

Tre liberati dopo la convalida, obblighi per il quarto

Dopo l'udienza di convalida, per tre degli arrestati è stata disposta l'immediata liberazione. Nei confronti del quarto, invece, il giudice ha applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel Comune di Castelvetrano.

I controlli dei Carabinieri si inseriscono nel rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine a Marinella di Selinunte dopo le aggressioni registrate nei giorni scorsi.

Le accuse sono allo stato delle indagini e le eventuali responsabilità penali degli indagati potranno essere definitivamente accertate soltanto con una sentenza passata in giudicato.









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